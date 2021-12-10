Titanic hayranlarına kötü haber: Yok oluyor!

Batması imkansız denen Titanic'i görmeden ölmek istemeyenler acele etmek zorunda. Tamamen yok olmadan önce Titanic'i görmek istiyorsanız 250 bin doları gözden çıkarmak zorundasınız.

Uluslararası bir ekip, Atlantik Okyanusunun tam 3,8 km derinliğine indi! Titanik gemisinin enkazını 5 farklı dalışla yeniden inceledi ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Titanik, İngiltere'nin Southampton limanından New York'a yolculuğu sırasında buzdağına çarpmıştı, binlerce kişinin öldüğü bu felakettin tek şahidi şuan adeta bir enkaz....

Araştırmacılar, gemi enkazının bir kısmının şaşırtıcı şekilde iyi durumda, başka kısımlarının ise denizde yok olduğunu bildirdi..

Gemi enkazının en fazla aşındığı yerin sancak tarafındaki yetkililerin kamaraları olduğu bildirildi.

Titanik'i araştıran tarihçi Parks Stephenson, dalış sırasında gördüğü bazı şeylerin "şoke edici" olduğunu söyledi.

"Bu taraftaki güvertenin tamamı çöküyor, kaptan köşkünü de beraberinde götürüyor. Çürüme artan bir şekilde devam edecek. Titanik doğaya geri dönüyor.".

Güçlü okyanus akıntıları, tuzlu su ve demir yiyen bakteriler geminin yok olmasına sebep oluyor.

RMS Titanik gemisi 100 yıldan uzun bir süredir suların altında, Kanada'nın Newfoundland and Labrador eyaletinin 600 kilometre açığında yer alıyor..

Titanik, İngiltere'nin Southampton limanından New York'a yolculuğu sırasında buzdağına çarptı. Gemideki 2 bin 200 kişiden en az 1500'ü hayatını kaybetti.

Titanik gemisine dalış, Pasifik Okyanusu'nun 12 kilometre derinliğinde bulunan Mariana Çukuru'nun dibine dalan ekip tarafından bir deniz aracıyla gerçekleştirildi. Geminin birbirinden 600 metre uzaklıktaki iki ana parça halinde yatıyor olması nedeniyle dalış kolay olmadı.

Atlantik Okyanusu'ndaki kötü hava koşulları ve güçlü akıntılar da dalışı zorlaştıran diğer unsurlardı.

Dalışlar, hazırlanan bir belgesel için kayıt altına alındı. Dalış sırasında bilim insanları da enkazda yaşayan canlıları araştırdı.

1991'de enkazdan pas örnekleri alındığında bunların canlılarla dolu olduğu görülmüştü. Üstelik bu daha önce bilinmeyen bir bakteri türüydü. Gemiye atfen bu bakteriye Halomonas titanicae adı verildi.

Bilim insanları şimdi Titanik enkazındaki farklı metalleri inceleyerek geminin çürümeden önce kalan ömrünü belirlemeye çalışıyorlar.

İngiltere'deki Ulusal Denizcilik Müzesi'nden Robert Blyth, gemi enkazının mevcut halini belgelemenin önemli olduğunu düşünüyor. Blyth, "Titanik felaketinden geriye tek kalan şahit gemi enkazının kendisi" diyor.