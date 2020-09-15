TİM ve DAİB, dijital platformda ihracatı konuştu

ERZURUM (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle başkanlığında "TİM-DAİB İstişare Toplantısı" dijital platformda yapıldı.

DAİB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "TİM-DAİB İstişare Toplantısı", TİM Başkanı Gülle'nin Başkanlığında, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver moderatörlüğünde dijital ortamda gerçekleşti.

Toplantıda, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, TİM Delegeleri ve Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, ihracatın önündeki engeller ve bunların nasıl aşılacağı ile ihracatı artırmaya yönelik talep ve görüşlerini bildirdi.

Toplantıya katılan TİM Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Emre Alkin de Türkiye ve dünya ekonomisinde son durum ve süreçle ilgili olası gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülle, yeni tip koronavirüs (Kovid-) 19 salgının başlangıcından bu yana yapılan karşılıklı istişarelerle ihracatçılar tarafından ifade edilen sorunların üzerinde dikkatle çalıştıklarını ve talepleri ilgili Bakanlığa ilettiklerini belirtti.

- "DAİB bünyesindeki tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz"



Salgının ortaya çıkardığı tüm risklere rağmen DAİB’in ihracat rakamlarının geride bırakılan aylarda başarılı seyir izlediğine değinen Gülle, şunları kaydetti:

"DAİB'in ihracatı, salgın öncesi aylardaki ihracat rakamlarını geride bırakmış durumda. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, Azerbaycan, Almanya, İran, Libya ve İsrail ön plana çıkıyor. DAİB bünyesindeki tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor, ihracatta çok daha yüksek rakamlara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum."

Tanrıver ise haziran ayından bu yana DAİB'in ihracatındaki artışa işaret ederek, yılın geri kalan ayları için iyimser olduklarını vurguladı.

DAİB'in eylül ayı ihracatında yüzde 30 düzeylerinde artış olduğunu ve yılın son 4 ayında da ihracat artışını devam ettireceklerini belirten Tanrıver, "2020 yılını Birlik olarak bu zor koşullarda yüzde 5-6 oranlarında artışla kapatmayı hedefliyoruz. Yönetim-Denetim Kurulu üyelerimiz, TİM Delegelerimizi ve içinde bulunduğumuz çok zor koşullarda büyük gayret gösteren ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. İnşallah 2021 yılında bölge ve ülkemiz olarak çok daha iyi ihracat rakamları, daha büyük ihracat imkanları yakalayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.