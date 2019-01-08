Tıkınmayı bırakın
Sağlığınız için bu bir! İkincisi: sofradan doymadan kalkmayı öğrenmelisiniz..08 Ocak 2019 Salı 09:14
Yağlı, kilolu bir vücut, sağlığınız için büyük tehlike. “Sofradan doymadan kalkmayı” öğrenmelisiniz.
● Asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanın.
● Tam yağlı süt ürünleri yerine yarım yağlı süt ürünlerini tercih edin.
● Dışarıda yemek yerken tam değil yarım porsiyon isteyin..
● Yemeklerinizde yağ olarak zeytinyağını tercih edin.
● Yağ miktarı yüksek olan et suyunu mümkün olduğunca az kullanın.
● Yumurta sarısını yemeyin çünkü yumurtanın kolesterollü ve yağlı kısmı sarısıdır.
● Sabah kahvaltısı olarak bir elma ile yetinebilir misiniz?
● Her sabah bir bardak yağsız ılık su için.
● Sosis, salam, gibi et ürünlerinden uzak durun
● Şeker yerine tatlandırıcı ile birşeyler içebilirsiniz.
● Alkolden uzuk durun
● Kızarmış patatesten şiddetle kaçının.
● Düzenli egzersiz yapın. Her gün 30 dakika yürümelisiniz.
● Şekerli tatlılar ya da hamur işlerinden uzak durun.
● Hazım için soda içiyorsanız miktarını azaltın.
● Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek yemeyi tercih edin.
● Peynirlerin de yağsızını tercih etmelisiniz.
● Yemeklerinizde yağlı mayonezler kullanmayın.
● Salata soslarından yağsız olanları tercih edin.
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