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Tıkınmayı bırakın

Sağlığınız için bu bir! İkincisi: sofradan doymadan kalkmayı öğrenmelisiniz..

08 Ocak 2019 Salı 09:14
Tıkınmayı bırakın

Yağlı, kilolu bir vücut, sağlığınız için büyük tehlike. “Sofradan doymadan kalkmayı” öğrenmelisiniz.

● Asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanın.

● Tam yağlı süt ürünleri yerine yarım yağlı süt ürünlerini tercih edin.

● Dışarıda yemek yerken tam değil yarım porsiyon isteyin..

● Yemeklerinizde yağ olarak zeytinyağını tercih edin.

● Yağ miktarı yüksek olan et suyunu mümkün olduğunca az kullanın.

● Yumurta sarısını yemeyin çünkü yumurtanın kolesterollü ve yağlı kısmı sarısıdır.

● Sabah kahvaltısı olarak bir elma ile yetinebilir misiniz?

● Her sabah bir bardak yağsız ılık su için.

● Sosis, salam, gibi et ürünlerinden uzak durun

● Şeker yerine tatlandırıcı ile birşeyler içebilirsiniz.

● Alkolden uzuk durun

● Kızarmış patatesten şiddetle kaçının.

● Düzenli egzersiz yapın. Her gün 30 dakika yürümelisiniz.

● Şekerli tatlılar ya da hamur işlerinden uzak durun.

● Hazım için soda içiyorsanız miktarını azaltın.

● Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek yemeyi tercih edin.

● Peynirlerin de yağsızını tercih etmelisiniz.

● Yemeklerinizde yağlı mayonezler kullanmayın.

● Salata soslarından yağsız olanları tercih edin.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:22
  1. tıkınma
  2. kilo alma
  3. kilo verme
  4. kilo vermek için dikkat edilmesi gerekenler

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