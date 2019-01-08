Tıkınmayı bırakın

Yağlı, kilolu bir vücut, sağlığınız için büyük tehlike. “Sofradan doymadan kalkmayı” öğrenmelisiniz.

● Asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanın.



● Tam yağlı süt ürünleri yerine yarım yağlı süt ürünlerini tercih edin.

● Dışarıda yemek yerken tam değil yarım porsiyon isteyin..

● Yemeklerinizde yağ olarak zeytinyağını tercih edin.

● Yağ miktarı yüksek olan et suyunu mümkün olduğunca az kullanın.

● Yumurta sarısını yemeyin çünkü yumurtanın kolesterollü ve yağlı kısmı sarısıdır.

● Sabah kahvaltısı olarak bir elma ile yetinebilir misiniz?

● Her sabah bir bardak yağsız ılık su için.

● Sosis, salam, gibi et ürünlerinden uzak durun

● Şeker yerine tatlandırıcı ile birşeyler içebilirsiniz.

● Alkolden uzuk durun

● Kızarmış patatesten şiddetle kaçının.

● Düzenli egzersiz yapın. Her gün 30 dakika yürümelisiniz.

● Şekerli tatlılar ya da hamur işlerinden uzak durun.

● Hazım için soda içiyorsanız miktarını azaltın.

● Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek yemeyi tercih edin.

● Peynirlerin de yağsızını tercih etmelisiniz.

● Yemeklerinizde yağlı mayonezler kullanmayın.

● Salata soslarından yağsız olanları tercih edin.