  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afrin'de füze saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Fenerbahçe Sadık ile yollarını ayırdı
İstanbul'daki göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ediliyor
Selde yıkılan binanın müteahhidi hakkında yeni gelişme
Aktüel TİKA’dan Tacikistan’da Rehabilitasyon Merkezine Destek
Aktüel

TİKA’dan Tacikistan’da Rehabilitasyon Merkezine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Sosyal Güvenlik Ajansı İşbirliğinde, ajansa bağlı Romit Gaziler ve Emekliler Rehabilitasyon Merkezi’nin mutfak ve yemekhanesinin donanımını gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 15:45:00 -
TİKA’dan Tacikistan’da Rehabilitasyon Merkezine Destek

yeniakit.com.tr

Gerçekleştirilen projeyle merkez modern bir görünüme kavuşturularak, merkezde tedavi gören gazi ve emeklilerin daha güvenli ve temiz bir ortamda hizmet alabilmeleri sağlandı.

Malzemelerin tesliminde konuşan TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Erbir, TİKA’nın sosyal projelere özel önem verdiğini belirterek, işbirliğinden dolayı Devlet Sosyal Güvenlik Ajansı yetkililere teşekkür etti.

Merkezde tedavi gören gazi ve emekliler ise projeden dolayı Türkiye’ye teşekkür ettiler. Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Sosyal Güvenlik Ajansı, yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine barınma dahil birçok alanda hizmet veriyor. Ülkenin farklı 11 bölgesinde kurulan merkezlerde huzurevi, zihinsel engelliler ve rehabilitasyon hizmetleri veren ajansın Duşanbe’de bulunan Vahdat Şehri Romit Gaziler ve Emekliler Rehabilitasyon merkezinden yılda 400'den fazla kişi faydalanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay