TİKA’dan Somaliland'da selden zarar gören çiftçilere ekipman desteği

İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Somaliland bölgesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören onlarca çiftçiye ekipman desteği verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanaag bölgesindeki çiftçilere 60 sulama motopompu, 15'er metrelik helezonik sulama borusu ve 85'er metrelik kangal sulama borusundan oluşan sulama ekipmanı dağıtıldı.

Erigabo şehrinde gerçekleştirilen dağıtım törenine, Somaliland Tarım Bakanı Ahmed Mumin Seed, Bölge Valisi Ahmed Osman Hasan, Erigabo Şehri Belediye Başkanı İsmail Nuur, TİKA Somali Koordinatör Yardımcısı İlhami Turus ve çiftçiler katıldı.

Koordinatör Yardımcısı Turus, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye’den gelen bu ekipmanları kullanarak daha verimli bir üretim yapacağınıza inanıyorum. TİKA olarak Somaliland halkının yanında olmayı devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki senelerde farklı ve daha büyük projelerle yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Sanaag Valisi Ahmed Osman Hasan, Sanaag’daki çiftçilere teknik ekipman verildiği takdirde Somaliland halkının ihtiyaç duyulan sebze ürünlerini üretilebileceğini söyledi.



Çiftçilere ekipmanları iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Hasan, TİKA’nın bölgedeki çalışmalarını artırmasını istedi.

- "Bölgenin sebze ihtiyaçlarımızı karşılamasını hedefliyoruz"

Somaliland Tarım Bakanı Ahmed Mumin Seed, sulama ekipmanlarını bu bölgede çiftçilere ulaştıran Türkiye'ye teşekkür ederek, Sanaag bölgesinin Somaliland’ın tarım açısından en büyük ve bereketli topraklara sahip bölgelerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Seed, "Sanaag su açısından en zengin bölgelerden birisidir. Bakanlığımızın stratejisi gereği bu bölgenin sebze ihtiyaçlarımızı karşılamasını hedefliyoruz. Bu ekipmanları alan çiftçilerimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz. Bakanlık olarak bu ekipmanların takipçisi olacağız ve denetimlerini yapacağız." diye konuştu.



- Sel felaketleri



Sağanak yağışların sık görüldüğü Somaliland'da yağmurlar nedeniyle özellikle dere kenarlarında sel felaketleri görülüyor.



Somaliland’da 2019'da yaşanan sel felaketinde pek çok çiftçinin motopompları ve sulama boruları sele kapılmış, Sanaag ve Sool bölgelerinde yaşayan ve dere kenarlarındaki küçük arazilerinde sebze ziraatı yapan çiftçiler maddi zarar görmüştü.

