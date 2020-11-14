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Aktüel TİKA’dan Karadağ’da eğitime destek
Aktüel

TİKA’dan Karadağ’da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ’da yürütülen “İlköğretim Okulu Teknik Donanım Projesi” kapsamında, Bar şehrindeki bir ilköğretim okuluna bilgisayar, projeksiyon cihazı ve ekipman desteğinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:07:00 -
TİKA’dan Karadağ’da eğitime destek

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamada, Anto Djedovic İlköğretim Okulu’ndaki 20 sınıfa bilgisayar, projeksiyon cihazı ve ekipman desteği sağlandığı bildirildi. “Bar Şehrinin Dili” olarak bilinen Türkçenin yaşatılmasına yıllardır destek olan TİKA, eğitim alanında gerçekleştirdiği “Bar Anto Djedoviç İlköğretim Okulu Teknik Donanım Projesi” ile okuldaki 20 sınıfa bilgisayar, projeksiyon cihazı ve ekipman desteği sağladı.

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