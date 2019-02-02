Ticaret savaşında Çin hamlesi

Çin, ticaret müzakerelerinin ardından, ABD’den ithalatı önemli ölçüde artırma taahhüdünde bulundu. Taraflar ilerleme kaydedebilmek için gelecekteki görüşmeleri de planladı. ABD Başkanı Donald Trump ise üst düzey iki ticaret temsilcisini Washington’da bulunan Çinli temsilcilerle birlikte Çin’e göndereceğini açıkladı. Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ticaret görüşmelerini ileriye taşımak için Şubat ortasında Çin'e ziyarette bulunacak. Çin yönetiminin, ABD’den tarım, enerji, sanayi alanlarında ürün ve hizmetlerin ithalatını artırmayı kabul etmesi piyasalarda olumlu karşılandı. Taraflar ayrıca fikri mülkiyet hakları ve teknoloji hususunda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı.