Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: Ücret alınmayacak!

Ticaret Bakanlığı, deprem bölgelerine yurt dışından yapılacak yardım malzemeleri sevkiyatına gümrük vergisi tarifesi uygulamayacağını açıkladı. Ancak bu karar tüm yardım paketlerini kapsamayacak. Karar'a göre; Cumhurbaşkanı kararı gereği tanınacak olan vergi muafiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına, hayır kurumlarına ve vergiden muaf vakıflara yapılan bağışlar için geçerli olacak.

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından Kahramanmaraş ve depremden etkilenen 10 ilde depremzedelere bedelsiz dağıtılmak için gönderilen yardım malzemelerinin, kurum ve kuruluşlar, kamu kurumları, kamu yararını gözeten dernekler ve cumhurbaşkanlığı muafiyetli sandıklara gönderilmesi halinde gümrük vergisine tabi olmadığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yurt dışından gönderilecek olan yardım malzemelerinin gümrük işlemleri ile ilgili yeni bir karar alındığı paylaşıldı.

Sonuç olarak, yurt dışından depremzedelere ücretsiz dağıtılmak üzere gönderilen veya kullanımları sağlanan temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra diğer eşyalar, tedbir ticaret politikaları kapsamında kamu kuruluşlarına, kamunun yararına faaliyet gösteren derneklere, cumhurbaşkanlığı tarafında vergiden muafiyet tanınan vakıflara gönderilmesi halinde gümrük ödemesi alınmadan ithal edilebilecek. Yetkili bakanlıkların koordinasyonunun düzenli olarak sağlanabilmesi için söz konusu eşyanın belirlenen kurum ve kuruluşlardan birine gönderilmesi gerekmektedir.

GÜMRÜK VERGİSİ ALINMAYACAK KURUMLARIN LİSTESİ

Duyuruda adı geçen kurum ve kuruluşlar şöyle sıralanıyor:

"AFAD, Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı."

Söz konusu yardımların gümrük geçişlerinde yapılacak olan işlemlerinin daha kolay ilerlemesini sağlayabilmek adına taşıma belgesini ve varsa eşya listesini eşyanın geldiği gümrük idaresine ibraz etmeniz yeterlidir.