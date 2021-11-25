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Ekonomi THY, Avrupa'da ikinci oldu
Ekonomi

THY, Avrupa'da ikinci oldu

Türk Hava Yolları, 24 Kasım'da günlük 969 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren 2. hava yolu şirketi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 23:49:00 -
THY, Avrupa'da ikinci oldu

Türk Hava Yolları (THY), 24 Kasım'da günlük 969 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren 2. hava yolu şirketi oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 24 Kasım hava trafiği verilerine göre, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Group, günlük 1822 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 969 uçuşla 2. sırada, Lufthansa ise 932 seferle 3. sırada yer aldı.

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