The Economist yazdı: İran'ın füze gücü hafife alındı
Gündem

The Economist yazdı: İran’ın füze gücü hafife alındı

The Economist yazdı: İran'ın füze gücü hafife alındı

İngiltere merkezli The Economist, ABD ve İsrail istihbaratının İran’ın yıllara yayılan füze kapasitesini küçümsediğini, imha edilen füze sayısını ise abarttığını yazdı.

The Economist'in haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta Tahran'ın misilleme kapasitesine yönelik analizlere yer verildi.

Haberde, ABD ve İsrail'in istihbarat servislerinin, Tahran'ın yıllar içerisinde ürettiği füze sayısını "hafife aldıkları", savaşın ilk haftalarında ve ayrıca Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarda yok edildiği söylenen füzelerin sayısını da "gözlerinde büyüttükleri" belirtilerek, "İsrail'in füzeleri önleme oranı hala yüksek ve can kaybı ile hasar oldukça sınırlı. Ancak İran'ın füzelerinin veya fırlatıcılarının azaldığına hiçbir işaret yok." ifadeleri kullanıldı.

Az sayıda İsraillinin "İran'ın füze stokunun bu kadar dayanacağını beklediği" kaydedilen haberde, ABD ve İsrail'in, İran'ın topraklarının farklı noktalarına yerleştirilen füze fırlatıcılarını havadan hedef almak için de uçaklarını uzun süre uçuramadığına işaret edildi.

Haberde, İran'ın füze fırlatıcılarının bir kısmını da yerin altında tutmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, "İsrailli analistler, ateşkes ilan edildiğinde İran'ın füze fırlatma yetisine hala sahip olacağını düşünüyor. İran'ın bu kapasitesi, rejimin savaş sonrası zafer anlatısında ve komşularına yönelik güç gösterisi ve tehditlerinde merkezi rol oynayacak." ifadelerine yer verildi.

ABD VE İSRAİL’İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirdi.

ABD basını: "ABD, İran’a yönelik tüm saldırılara son verdi
ABD basını: "ABD, İran’a yönelik tüm saldırılara son verdi

Gündem

ABD basını: "ABD, İran’a yönelik tüm saldırılara son verdi

Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi
Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi

Gündem

Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi

Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!
Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!

Gündem

Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!

Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas
Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas

Dünya

Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas

iranın füze gücü ve uydular

iranda haberlesme alt tapı uzay yapıları cökmüş vaziyette füzelrde birmişti imdaada rusya ve çin yetişti <<uydu konum bildirmeyi rusya cin yaptı
