TGB’den Cumhurbaşkanı'na destek!

YENİ AKİT ANKARA

“10 büyükelçinin bir olup “Osman Kavala” açıklaması yapması haçlı ittifakının son faaliyetidir” diyen TGB Genel Sekreteri Berke Mustafa Berkil, “10 büyükelçi Türk yargısına yaptıkları çağrıyla ülkemizin egemenliğine kastetmişlerdir. Haddinizi aştınız! Türkiye bir sömürge ülkesi değildir. Türkiye’nin geleceği hiçbir emperyalist gücün iki dudağının arasında değildir. Hiç kimse ve hiçbir devlet Türk yargısına ve Türkiye’nin iç işlerine müdahale etme cüretinde bulunamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “istenmeyen adam” talimatı Atlantik’i telaşa sokmuştur. “İstemeyen adam” talimatı kanlı postallarıyla bize demokrasi, yargı dersi vermeye kalkan, emperyalist haydut ABD’ye ve Atlantik sistemine karşı savaştır. Başı dik yaşamamızın gereğidir. ABD’nin kaos planlarını yenilgiye uğratacak yoldur. Tarihi bir adımdı” dedi.

“Türkiye zincirlerini kırıp atmıştır”

10 büyükelçinin talebinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması talebinin ötesinde olduğunu söyleyen Berkil, “Bu açıklamalar ABD’nin, Atlantik’ten kopan, “hizadan çıkan Türkiye’yi” yeniden hizaya sokma çabalarıdır. Türkiye, Atlantik zincirlerini kırıp atmıştır. Türkiye kararını vermiş, yeni rotasını belirlemiştir. Egemenliğimizi hedef alanlar için yolun sonu görünmüştür. Türkiye’nin “istenmeyen adam” kararı Türkiye’yi Atlantik saldırılarından kaos planlarından kurtaracak kararlılıktır. Türkiye’nin geleceği bu kararlılığa bağlıdır. Türkiye bu kararın etrafında birleşmektedir. Bu karar, ABD’ye ve onun piyonlarına karşı mücadelenin rotasıdır. Bizi bu rotadan çıkarmak için uluslararası basında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını ‘diktatörlükle’, ‘zalimlikle’ suçluyorlar. Ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyorlar. Bize diz çöktürmek istiyorlar. Yalnızca emperyalistler değil içimizdeki Amerikancılar da telaş içindeler. ‘İstenmeyen Adam’ kararı Türkiye’deki saflaşmayı bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Muhalefet partileri ABD'nin sesi olmuştur

“Türkiye’nin onurlu tavrını hedef alan CHP, İyi Parti, HDP yine muhalefetin değil Amerika’nın sesi olmuştur” Berkil söyle devam etti; “Atlantik sisteminin paydaşları, iktidar olabilmek için bütün varlıklarını ABD’ye teslim etmişlerdir. Soruyoruz onlara: Sizin onurunuz yok mu? Amerikanın oturtacağı koltuklara sevdanız gözünüzü kör mü etti? Haysiyetinizi ayaklar altına almaktasınız. Türk Milleti bu yeni mandacıları iyi tanısın. Türkiye yeni rotasını Asya’da çizmektedir. Atlantik sisteminin sonu geldi. Sırtınızı yasladığınız ABD en son Afganistan’dan pılını pırtını toplayıp defoldu. Türkiye’den de defolup gidecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “istenmeyen adam” talimatı emperyalizmi ve piyonlarını defetme kararlılığıdır. Emperyalizmle savaşan onurlu iktidarların formülüdür. Yeni mandacılar, FETÖ ve PKK’yle işbirliği halinde Türkiye’yi girdiği mevziden döndürme çabası içindedirler. Biz Amerika’nın silahlı ordularını, terör örgütlerini ezdik. Ey ABD! Ey dünyanın haydut devleti! Sizin çocuklar 15 Temmuz’da ezildikleri gibi bu sefer de başaramadı! Başaramayacaklar. Bütün kara parçalarında mağlup oldunuz. Türk ordusunu, milli güçleri, Vatan Partisi’ni hapsettiğiniz Silivri duvarlarını yıktık, üzerimize sürdüğün PKK piyonlarını hendeklere gömdük, içimizdeki FETÖ gladyosunu ezdik, İkinci İsrail planını bozduk, Karabağ’ı işgalden kurtardık. Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan cephede, Rusya, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye ve Libya ile işbirliği yaparak senin baskı ve tehditlerini bozguna uğratıyoruz. “Amerikan Kartalı” ardına bakmadan kaçıp gitmektedir. Bu yüzden ABD’nin öttürdüğü hücum borularının bir horozun ötüşü kadar değeri yoktur. Amerika’nın sesi olanlar, iktidar planları yapanlar, Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyenler! Sizin de Amerikan uçaklarının tekerleğine sarılmaktan başka seçeneğiniz yok. 10 Büyükelçinin biletini kestiğimiz gibi sizin de biletinizi keseceğiz”