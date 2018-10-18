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TFF 8 haftalık VAR istatistiklerini paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem'le oynanan maçların yüzde 99.77'sinde sistemin devrede olduğunu ifade etti.

18 Ekim 2018 Perşembe 22:00
TFF 8 haftalık VAR istatistiklerini paylaştı

TFF, ilk 8 haftanın VAR istatistiklerini paylaştı. Buna göre ilk 8 haftada oynanan 72 maçtaki 7 bin 76 dakikalık toplam sürede teknik aksaklıklardan dolayı 16 dakika kesinti yaşandığı belirtildi. Böylece maçların toplam süresinin yüzde 99.77'lik bölümünde sistemin devrede kaldığı aktarıldı.

VAR sisteminin devreye girmesinden sonra ilk 8 hafta itibarıyla geçen sezona göre kırmızı kart sayısının yüzde 16, sarı kart sayısının yüzde 12 ve faul sayısının ise yüzde 11 azaldığı, topun oyunda kalma süresinin ise maç başına 56 saniye artarak 54 dakika 52 saniyeye yükseldiği kaydedildi.

Düzeltilen kararların ortalama inceleme süresinin ise 1 dakika 18 saniye olduğu, saha kenarı monitör incelemesinin yapıldığı pozisyonlarda bu sürenin ortalama 50 saniye daha arttığı ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında toplam 458 pozisyonun VAR tarafından incelendiği, 15 gol, 6 penaltı, 8 kırmızı kart kararı olmak üzere toplam 29 kararın da düzeltildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 22:00
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