TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı
Sezon sonunda 3 ekibin Spor Toto 1. Lig vizesi alacağı TFF 2. Lig'de ilk devrenin bitiminde Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sakaryaspor zirvede yer aldı- İlk yarıda 787 golün atıldığı TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 399, Beyaz Grup'ta 388 gol kaydedildi17 Aralık 2018 Pazartesi 12:47
İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Sezon sonunda toplam 3 ekibin Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de ilk yarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sakaryaspor zirvede yer aldı.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de ilk devre heyecanı dünkü müsabakalarla tamamlandı. Gruplarını lider bitirecek takımların doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği, lideri takip eden dörder takımın play-off oynayacağı ligde, son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 3. Lig'e düşecek.
Play-off'tan bir ekibin daha 1. Lig'e çıkacağı TFF 2. Lig'de kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak iki ekip, play-off finalinde karşılaşacak.
Daha önce Süper Lig'de yer alan Beyaz Grup temsilcilerinden Manisaspor ile Gaziantepspor'a Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA'dan çeşitli puan silme cezaları uygulandı.
- Kırmızı Grup
Tuzlaspor'un 37 puanla birinci sırada yer aldığı Kırmızı Grup'ta, Tuzlaspor'un ardından 35 puanla Menemen Belediyespor, 33 puanlı Fatih Karagümrük ile otuz ikişer puana sahip Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Şanlıurfaspor play-off hattında bulunuyor.
Play-off barajının 6 puan gerisinde yirmi altışar puanlı Tarsus İdmanyurdu ile Pendikspor sıralanıyor.
Grubun son 3 sırasında 15 puan toplayan Fethiyespor, 11 puanlı Bandırmaspor Baltok ve 9 puanlı Tokatspor var.
Tuzlaspor'un 9 hafta ilk sırada tamamladığı grupta Menemen Belediyespor 7, Kırklarelispor da 1 hafta zirvede yer aldı.
- Beyaz Grup
Sakaryaspor'un 39 puanla ilk yarıyı lider tamamladığı Beyaz Grup'ta, Sakarya temsilcisini 38 puanlı Sarıyer, 37'şer puana sahip Yılport Samsunspor ile Keçiörengücü ve 33 puanlı Kastamonuspor 1966 izledi.
Grupta 7 puana sahip Ankara Demirspor'un yanı sıra eksi 9 ceza puanı bulunan -1 puanlı Manisaspor, eksi 21 ceza puanı alan -10 puanlı Gaziantepspor düşme hattında bulunuyor.
İlk yarıda Sarıyer 9, Sakaryaspor 4, Sancaktepe Belediyespor 3 ve Eyüpspor 1 hafta liderlik koltuğunu ele geçirdi.
- En golcü takımlar
Toplam 787 golün atıldığı TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta takımlar 399 gol atarken, Beyaz Grup'ta gol sayısı 388'de kaldı.
Kırmızı Grup'ta 35 gol atan Menemen Belediyespor ile Beyaz Grup'ta 34 gollü Kastamonuspor 1966 en golcü, Beyaz Grup'ta 7 golü bulunan Bayrampaşa ile Kırmızı Grup'ta 9 gollü Tokatspor en az gol atan takımlar oldu.
- En golcü futbolcu
Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ile 13 gole ulaşan Taha Balcı en golcü isim konumunda bulunuyor.
Taha Balcı'yı on birer golle Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük'ten Erkan Zengin ve Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde Musa Caner Aktaş takip etti.
- 2018-2019 ilk devre raporu
|Kırmızı Grup
|Beyaz Grup
|En fazla galipgelen
|Tuzlaspor (11)
|Sakaryaspor (12)
|En az galipgelen
|Tokatspor (1)
|Bayrampaşa, AnkaraDemirspor (1)
|En fazlaberabere kalan
|Fethiyespor (9)
|Gümüşhanespor (9)
|En az beraberekalan
|Fatih Karagümrük (3)
|Bodrum BelediyesiBodrumspor (1)
|En fazlayenilen
|Bandırmaspor Baltok,Tokatspor (10)
|Manisaspor (13)
|En az yenilen
|Tuzlaspor, MenemenBelediyespor (2)
|Sarıyer (1)
|En fazla golatan
|Menemen Belediyespor(35)
|Kastamonuspor 1966(34)
|En az gol atan
|Tokatspor (9)
|Bayrampaşa (7)
|En fazla golyiyen
|Bandırmaspor Baltok(33)
|Manisaspor (45)
|En az golyiyen
|Tuzlaspor (7)
|UTAŞ Uşakspor (12)
|Kendisahasında en başarılı
|Manisa BŞB, Tuzlaspor(22 puan)
|Sarıyer (21 puan)
|Kendisahasında en başarısız
|Tokatspor (5)
|Bayrampaşa,İnegölspor (5 puan)
|Kendisahasında en fazla galip gelen
|Manisa BŞB, Tuzlaspor(7)
|Sarıyer, SancaktepeBelediyespor, Yılport Samsunspor (6)
|Kendisahasında en az galip gelen
|Konya AnadoluSelçukspor, Fethiyespor, Tokatspor (1)
|Bayrampaşa (0)
|Kendisahasında en fazla berabere kalan
|Konya AnadoluSelçukspor, Fethiyespor (5)
|Gümüşhanespor (6)
|Kendisahasında en az berabere kalan
|Manisa BŞB,Tuzlaspor, Kahramanmaraşspor (1)
|Yılport Samsunspor,Bodrum Belediye Bodrumspor (0)
|Kendisahasında en fazla yenilen
|Tokatspor (6)
|Manisaspor (6)
|Kendisahasında en az yenilen
|Manisa BŞB,Şanlıurfaspor (0)
|Sarıyer, Keçiörengücü(0)
|Kendisahasında en fazla gol atan
|Menemen Belediyespor(23)
|Kastamonuspor 1966(23)
|Kendisahasında en az gol atan
|Tokatspor (4)
|Bayrampaşa (1)
|Kendisahasında en fazla gol yiyen
|Konya AnadoluSelçukspor (15)
|Manisaspor (19)
|Kendisahasında en az gol yiyen
|Manisa BŞB, Tuzlaspor(3)
|Sancaktepe Belediyespor, YılportSamsunspor, Keçiörengücü, Bayrampaşa (6)
|Deplasmanda enbaşarılı
|Tuzlaspor, MenemenBelediyespor (15 puan)
|Sakaryaspor (22 puan)
|Deplasmanda enbaşarısız
|Bandırmaspor Baltok(3 puan)
|Ankara Demirspor, Manisaspor, Gaziantepspor (1 puan)
|Deplasmanda enfazla galip gelen
|Tuzlaspor, Menemen Belediyespor,Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük (4)
|Sakaryaspor (7)
|Deplasmanda enaz galip gelen
|Tokatspor,Bandırmaspor Baltok (0)
|Ankara Demirspor, Manisaspor, Gaziantepspor (0)
|Deplasmanda enfazla berabere kalan
|Manisa BŞB,Fethiyespor, Kahramanmaraşspor, Tokatspor (4)
|UTAŞ Uşakspor(5)
|Deplasmanda enaz berabere kalan
|Kırklarelispor (0)
|Sakaryaspor,Keçiörengücü, Kastamonuspor, B.B. Bodrumspor, Ankara Demirspor,Gaziantepspor, Manisaspor (1)
|Deplasmanda enfazla yenilen
|EtimesgutBelediyespor, Kırklarelispor, Bandırmaspor Baltok (6)
|Gaziantepspor (8)
|Deplasmanda enaz yenilen
|Tuzlaspor, MenemenBelediyespor (1)
|Sakaryaspor, YılportSamsunspor (0)
|Deplasmanda enfazla gol atan
|Tuzlaspor, ZonguldakKömürspor (13)
|Sakaryaspor (17)
|Deplasmanda enaz gol atan
|Sivas Belediyespor(3)
|Gaziantepspor (4)
|Deplasmanda enfazla gol yiyen
|Bandırmaspor Baltok(23)
|Manisaspor (26)
|Deplasmanda enaz gol yiyen
|Tuzlaspor (4)
|Amed SportifFaaliyetler, UTAŞ Uşakspor (5)
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