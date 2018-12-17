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TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı

Sezon sonunda 3 ekibin Spor Toto 1. Lig vizesi alacağı TFF 2. Lig'de ilk devrenin bitiminde Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sakaryaspor zirvede yer aldı- İlk yarıda 787 golün atıldığı TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 399, Beyaz Grup'ta 388 gol kaydedildi

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:47
TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Sezon sonunda toplam 3 ekibin Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de ilk yarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sakaryaspor zirvede yer aldı.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de ilk devre heyecanı dünkü müsabakalarla tamamlandı. Gruplarını lider bitirecek takımların doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği, lideri takip eden dörder takımın play-off oynayacağı ligde, son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 3. Lig'e düşecek.

Play-off'tan bir ekibin daha 1. Lig'e çıkacağı TFF 2. Lig'de kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak iki ekip, play-off finalinde karşılaşacak.

Daha önce Süper Lig'de yer alan Beyaz Grup temsilcilerinden Manisaspor ile Gaziantepspor'a Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA'dan çeşitli puan silme cezaları uygulandı.


- Kırmızı Grup


Tuzlaspor'un 37 puanla birinci sırada yer aldığı Kırmızı Grup'ta, Tuzlaspor'un ardından 35 puanla Menemen Belediyespor, 33 puanlı Fatih Karagümrük ile otuz ikişer puana sahip Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Şanlıurfaspor play-off hattında bulunuyor.

Play-off barajının 6 puan gerisinde yirmi altışar puanlı Tarsus İdmanyurdu ile Pendikspor sıralanıyor.

Grubun son 3 sırasında 15 puan toplayan Fethiyespor, 11 puanlı Bandırmaspor Baltok ve 9 puanlı Tokatspor var.

Tuzlaspor'un 9 hafta ilk sırada tamamladığı grupta Menemen Belediyespor 7, Kırklarelispor da 1 hafta zirvede yer aldı.


- Beyaz Grup


Sakaryaspor'un 39 puanla ilk yarıyı lider tamamladığı Beyaz Grup'ta, Sakarya temsilcisini 38 puanlı Sarıyer, 37'şer puana sahip Yılport Samsunspor ile Keçiörengücü ve 33 puanlı Kastamonuspor 1966 izledi.

Grupta 7 puana sahip Ankara Demirspor'un yanı sıra eksi 9 ceza puanı bulunan -1 puanlı Manisaspor, eksi 21 ceza puanı alan -10 puanlı Gaziantepspor düşme hattında bulunuyor.

İlk yarıda Sarıyer 9, Sakaryaspor 4, Sancaktepe Belediyespor 3 ve Eyüpspor 1 hafta liderlik koltuğunu ele geçirdi.


- En golcü takımlar


Toplam 787 golün atıldığı TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta takımlar 399 gol atarken, Beyaz Grup'ta gol sayısı 388'de kaldı.

Kırmızı Grup'ta 35 gol atan Menemen Belediyespor ile Beyaz Grup'ta 34 gollü Kastamonuspor 1966 en golcü, Beyaz Grup'ta 7 golü bulunan Bayrampaşa ile Kırmızı Grup'ta 9 gollü Tokatspor en az gol atan takımlar oldu.


- En golcü futbolcu


Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ile 13 gole ulaşan Taha Balcı en golcü isim konumunda bulunuyor.

Taha Balcı'yı on birer golle Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük'ten Erkan Zengin ve Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde Musa Caner Aktaş takip etti.


- 2018-2019 ilk devre raporu

Kırmızı GrupBeyaz Grup
En fazla galipgelenTuzlaspor (11)Sakaryaspor (12)
En az galipgelenTokatspor (1)Bayrampaşa, AnkaraDemirspor (1)
En fazlaberabere kalanFethiyespor (9)Gümüşhanespor (9)
En az beraberekalanFatih Karagümrük (3)Bodrum BelediyesiBodrumspor (1)
En fazlayenilenBandırmaspor Baltok,Tokatspor (10)Manisaspor (13)
En az yenilenTuzlaspor, MenemenBelediyespor (2)Sarıyer (1)
En fazla golatanMenemen Belediyespor(35)Kastamonuspor 1966(34)
En az gol atanTokatspor (9)Bayrampaşa (7)
En fazla golyiyenBandırmaspor Baltok(33)Manisaspor (45)
En az golyiyenTuzlaspor (7)UTAŞ Uşakspor (12)
Kendisahasında en başarılıManisa BŞB, Tuzlaspor(22 puan)Sarıyer (21 puan)
Kendisahasında en başarısızTokatspor (5)Bayrampaşa,İnegölspor (5 puan)
Kendisahasında en fazla galip gelenManisa BŞB, Tuzlaspor(7)Sarıyer, SancaktepeBelediyespor, Yılport Samsunspor (6)
Kendisahasında en az galip gelenKonya AnadoluSelçukspor, Fethiyespor, Tokatspor (1)Bayrampaşa (0)
Kendisahasında en fazla berabere kalanKonya AnadoluSelçukspor, Fethiyespor (5)Gümüşhanespor (6)
Kendisahasında en az berabere kalanManisa BŞB,Tuzlaspor, Kahramanmaraşspor (1)Yılport Samsunspor,Bodrum Belediye Bodrumspor (0)
Kendisahasında en fazla yenilenTokatspor (6)Manisaspor (6)
Kendisahasında en az yenilenManisa BŞB,Şanlıurfaspor (0)Sarıyer, Keçiörengücü(0)
Kendisahasında en fazla gol atanMenemen Belediyespor(23)Kastamonuspor 1966(23)
Kendisahasında en az gol atanTokatspor (4)Bayrampaşa (1)
Kendisahasında en fazla gol yiyenKonya AnadoluSelçukspor (15)Manisaspor (19)
Kendisahasında en az gol yiyenManisa BŞB, Tuzlaspor(3)Sancaktepe Belediyespor, YılportSamsunspor, Keçiörengücü, Bayrampaşa (6)
Deplasmanda enbaşarılıTuzlaspor, MenemenBelediyespor (15 puan)Sakaryaspor (22 puan)
Deplasmanda enbaşarısızBandırmaspor Baltok(3 puan)Ankara Demirspor, Manisaspor, Gaziantepspor (1 puan)
Deplasmanda enfazla galip gelenTuzlaspor, Menemen Belediyespor,Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük (4)Sakaryaspor (7)
Deplasmanda enaz galip gelenTokatspor,Bandırmaspor Baltok (0)Ankara Demirspor, Manisaspor, Gaziantepspor (0)
Deplasmanda enfazla berabere kalanManisa BŞB,Fethiyespor, Kahramanmaraşspor, Tokatspor (4)UTAŞ Uşakspor(5)
Deplasmanda enaz berabere kalanKırklarelispor (0)Sakaryaspor,Keçiörengücü, Kastamonuspor, B.B. Bodrumspor, Ankara Demirspor,Gaziantepspor, Manisaspor (1)
Deplasmanda enfazla yenilenEtimesgutBelediyespor, Kırklarelispor, Bandırmaspor Baltok (6)Gaziantepspor (8)
Deplasmanda enaz yenilenTuzlaspor, MenemenBelediyespor (1)Sakaryaspor, YılportSamsunspor (0)
Deplasmanda enfazla gol atanTuzlaspor, ZonguldakKömürspor (13)Sakaryaspor (17)
Deplasmanda enaz gol atanSivas Belediyespor(3)Gaziantepspor (4)
Deplasmanda enfazla gol yiyenBandırmaspor Baltok(23)Manisaspor (26)
Deplasmanda enaz gol yiyenTuzlaspor (4)Amed SportifFaaliyetler, UTAŞ Uşakspor (5)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:47
  1. Futbol
  2. Sakaryaspor
  3. TFF 2. Lig
  4. Tuzlaspor

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