TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Sezon sonunda toplam 3 ekibin Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de ilk yarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sakaryaspor zirvede yer aldı.



Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de ilk devre heyecanı dünkü müsabakalarla tamamlandı. Gruplarını lider bitirecek takımların doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği, lideri takip eden dörder takımın play-off oynayacağı ligde, son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 3. Lig'e düşecek.



Play-off'tan bir ekibin daha 1. Lig'e çıkacağı TFF 2. Lig'de kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak iki ekip, play-off finalinde karşılaşacak.



Daha önce Süper Lig'de yer alan Beyaz Grup temsilcilerinden Manisaspor ile Gaziantepspor'a Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA'dan çeşitli puan silme cezaları uygulandı.





- Kırmızı Grup





Tuzlaspor'un 37 puanla birinci sırada yer aldığı Kırmızı Grup'ta, Tuzlaspor'un ardından 35 puanla Menemen Belediyespor, 33 puanlı Fatih Karagümrük ile otuz ikişer puana sahip Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Şanlıurfaspor play-off hattında bulunuyor.

Play-off barajının 6 puan gerisinde yirmi altışar puanlı Tarsus İdmanyurdu ile Pendikspor sıralanıyor.

Grubun son 3 sırasında 15 puan toplayan Fethiyespor, 11 puanlı Bandırmaspor Baltok ve 9 puanlı Tokatspor var.

Tuzlaspor'un 9 hafta ilk sırada tamamladığı grupta Menemen Belediyespor 7, Kırklarelispor da 1 hafta zirvede yer aldı.





- Beyaz Grup





Sakaryaspor'un 39 puanla ilk yarıyı lider tamamladığı Beyaz Grup'ta, Sakarya temsilcisini 38 puanlı Sarıyer, 37'şer puana sahip Yılport Samsunspor ile Keçiörengücü ve 33 puanlı Kastamonuspor 1966 izledi.

Grupta 7 puana sahip Ankara Demirspor'un yanı sıra eksi 9 ceza puanı bulunan -1 puanlı Manisaspor, eksi 21 ceza puanı alan -10 puanlı Gaziantepspor düşme hattında bulunuyor.

İlk yarıda Sarıyer 9, Sakaryaspor 4, Sancaktepe Belediyespor 3 ve Eyüpspor 1 hafta liderlik koltuğunu ele geçirdi.





- En golcü takımlar







Toplam 787 golün atıldığı TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta takımlar 399 gol atarken, Beyaz Grup'ta gol sayısı 388'de kaldı.



Kırmızı Grup'ta 35 gol atan Menemen Belediyespor ile Beyaz Grup'ta 34 gollü Kastamonuspor 1966 en golcü, Beyaz Grup'ta 7 golü bulunan Bayrampaşa ile Kırmızı Grup'ta 9 gollü Tokatspor en az gol atan takımlar oldu.





- En golcü futbolcu





Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ile 13 gole ulaşan Taha Balcı en golcü isim konumunda bulunuyor.

Taha Balcı'yı on birer golle Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük'ten Erkan Zengin ve Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde Musa Caner Aktaş takip etti.





- 2018-2019 ilk devre raporu