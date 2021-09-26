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Medya Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? Teşkilat oyuncu kadrosu
Medya

Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? Teşkilat oyuncu kadrosu

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Ezgi Şenler gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisi 26 Eylül Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. Peki Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? Teşkilat’a kimler katıldı? Teşkilat dizisinin oyuncuları kimler? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 17:30:00 - 2021-09-26 17:30:27
Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? Teşkilat oyuncu kadrosu

Teşkilat dizisi milli İstihbarat Teşkilatı’nın kahramanlıkları konu almakta. Geztiğimiz sezon izleyicinin beğenisini kazanan Teşkilat’ta Mete Başkan karekterini canlandıran Mesut Akusta ameliyat olmuştu. Mesut Akusta’nın Teşkilat yeni sezonda oynayıp oynamayacağı merak edilirken, Teşkilat yeni sezon oyuncuları da araştırılıyor. 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1’de ekranlarda yer alacak olan Teşkilat dizisi, Türk savunma sanayinin göz bekeklerinden olan yerli imkanlarla üretilen SİHA, İHA ve ATAK helikopteri başta olmak üzere yerli savunma silahlarının da yer aldığı dizi yeni sezonda da yeni isimlerle yoluna devam edecek.

Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler?

Teşkilat dizisi yeni sezona 15. bölüm ile merhaba diyecek. Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu da yeni sezona başlayacak olması nedeyle merak edilir oldu. Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosuna Hakan Boyav, Gürkan Uygun ile Turgut Tunçalp katıldı.

Teşkilat oyuncu kadrosu

Çağlar Ertuğrul – Serdar

Deniz Baysal Yurtcu – Zehra

Mesut Akusta – Mete

Ezgi Eyüboğlu – Ceren

Tuncer Salman – Hakkı

Ezgi Şenler – Pınar

Nihat Altınkaya – Hulki

Serdar Yeğin – Uzay

Ahmet Uğur Say – Gürcan

Yavuz Bingöl – Adil

Gürkan Uygun –Yıldırım

Hakan Boyav – Tövbekar

Turgut Tunçalp – Halitserda

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