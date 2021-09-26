Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? Teşkilat oyuncu kadrosu
Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Ezgi Şenler gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisi 26 Eylül Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. Peki Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? Teşkilat’a kimler katıldı? Teşkilat dizisinin oyuncuları kimler? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu.
Teşkilat dizisi milli İstihbarat Teşkilatı’nın kahramanlıkları konu almakta. Geztiğimiz sezon izleyicinin beğenisini kazanan Teşkilat’ta Mete Başkan karekterini canlandıran Mesut Akusta ameliyat olmuştu. Mesut Akusta’nın Teşkilat yeni sezonda oynayıp oynamayacağı merak edilirken, Teşkilat yeni sezon oyuncuları da araştırılıyor. 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1’de ekranlarda yer alacak olan Teşkilat dizisi, Türk savunma sanayinin göz bekeklerinden olan yerli imkanlarla üretilen SİHA, İHA ve ATAK helikopteri başta olmak üzere yerli savunma silahlarının da yer aldığı dizi yeni sezonda da yeni isimlerle yoluna devam edecek.
Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler?
Teşkilat dizisi yeni sezona 15. bölüm ile merhaba diyecek. Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu da yeni sezona başlayacak olması nedeyle merak edilir oldu. Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosuna Hakan Boyav, Gürkan Uygun ile Turgut Tunçalp katıldı.
Teşkilat oyuncu kadrosu
Çağlar Ertuğrul – Serdar
Deniz Baysal Yurtcu – Zehra
Mesut Akusta – Mete
Ezgi Eyüboğlu – Ceren
Tuncer Salman – Hakkı
Ezgi Şenler – Pınar
Nihat Altınkaya – Hulki
Serdar Yeğin – Uzay
Ahmet Uğur Say – Gürcan
Yavuz Bingöl – Adil
Gürkan Uygun –Yıldırım
Hakan Boyav – Tövbekar
Turgut Tunçalp – Halitserda