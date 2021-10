Teşkilat Roza kim, Teşkilat Roza’yı kim oynuyor? Teşkilat Roza kim?

TRT 1’de her pazar günleri izlenme rekorları kıran Teşkilat dizisi her bir sahnesi aksiyon dolu. Teşkilat, Türkiye’ye karşı düşmanlık besleyen ülke ve güçlerin, karanlık planları alt üst etmek için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) özel ekibi her daim göreve hazırdır.MİT’in üstün kahramanlıklarla dolu hikayesini izleyiciyle buluştuğu Teşkilat yeni bölümleriyle izleyicinin ilgisini daha da çekmekte. Teşkilat’ta Mete Başkan’ın görevinin başına yeniden dönmesi, MİTİ özel ekibi daha da güçlü kılarken, Teşkilat oyuncu kadrosu her geçen gün genişliyor. Teşkilat dizisinde Roza karakteri dahil oldu. Teşkilat Roza kim, Teşkilat Roza’yı kim oynuyor?

Teşkilat Roza’yı kim oynuyor?

Teşkilat dizisinde Roza karakterini Lara Domaç oynayacak. Teşkilat Roza Lara Domaç kim? Lara Domaç, hangi dizilerde oynadı?

Lara Domaç kimdir?

Lara Domaç, 1999 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lara Domaç İstanbul Üniversitesi'ndeki eğitiminin yanında Tümay Özokur Akademi’de kamera önü oyunculuk eğitimi de aldı. 2013 yılında 20 Dakika dizisinde rol almıştır. 2021'de Bir Yeraltı Sitcom’u adlı yapımda rol almıştır. Lara DOmaç şimdilerde TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Roza karakterini oynamaktadır.