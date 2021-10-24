  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Teşkilat Roza kim, Teşkilat Roza’yı kim oynuyor? Teşkilat Roza kim?
Medya

Teşkilat Roza kim, Teşkilat Roza’yı kim oynuyor? Teşkilat Roza kim?

Teşkilat dizisinin, 24 Ekim Pazar akşamı 19. bölümüyle izleyicinin karşısında çıktı. Reytingleri alt üst eden Teşkilat dizisi, son bölümde yine aksiyon dolu sahnelerle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Zehra’nın Suriye’den kurtarılması sırasında verilen mücadele vatandaşlardan tam not alması beklenirken, Teşkilat’a Mete Başkan geri dönüyor. Mete Başkan’ın yanında diziye yeni oyuncular da girdi. Teşkilat’a Roza karekteri dahil oldu. Roza, Türkiye düşmanı Yıldırım'ın kızıdır. Peki Teşkilat Roza kimdir? Teşkilat Roza’yı kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 08:42:00 - 2021-10-24 08:44:00
Teşkilat Roza kim, Teşkilat Roza’yı kim oynuyor? Teşkilat Roza kim?

TRT 1’de her pazar günleri izlenme rekorları kıran Teşkilat dizisi her bir sahnesi aksiyon dolu. Teşkilat, Türkiye’ye karşı düşmanlık besleyen ülke ve güçlerin, karanlık planları alt üst etmek için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) özel ekibi her daim göreve hazırdır.MİT’in üstün kahramanlıklarla dolu hikayesini izleyiciyle buluştuğu Teşkilat yeni bölümleriyle izleyicinin ilgisini daha da çekmekte. Teşkilat’ta Mete Başkan’ın görevinin başına yeniden dönmesi, MİTİ özel ekibi daha da güçlü kılarken, Teşkilat oyuncu kadrosu her geçen gün genişliyor. Teşkilat dizisinde Roza karakteri dahil oldu. Teşkilat Roza kim, Teşkilat Roza’yı kim oynuyor?

Teşkilat Roza’yı kim oynuyor?

Teşkilat dizisinde Roza karakterini Lara Domaç oynayacak. Teşkilat Roza Lara Domaç kim? Lara Domaç, hangi dizilerde oynadı?

Lara Domaç kimdir?

Lara Domaç, 1999 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lara Domaç İstanbul Üniversitesi'ndeki eğitiminin yanında Tümay Özokur Akademi’de kamera önü oyunculuk eğitimi de aldı. 2013 yılında 20 Dakika dizisinde rol almıştır. 2021'de Bir Yeraltı Sitcom’u adlı yapımda rol almıştır. Lara DOmaç şimdilerde TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Roza karakterini oynamaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan üstüne basarak söyledi: Buna kimsenin gücü yetmez
Gündem

Erdoğan üstüne basarak söyledi: Buna kimsenin gücü yetmez

Eskişehir OSB’de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın Resmî Açılış Töreni'ni gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her zaman söy..
Kritik tarih 15 Aralık! ABD duyurdu: Gizli belgeler açığa çıkıyor
Dünya

Kritik tarih 15 Aralık! ABD duyurdu: Gizli belgeler açığa çıkıyor

ABD’de eski Başkan John F. Kennedy’nin suikastıyla ilişkili gizli belgelerin bir bölümünün 15 Aralık’ta yayımlanacağını, geri kalanların ise..
HDP Kılıçdaroğlu ile pişti oldu! Hüda Kaya’dan işini yapan görevlilere tehdit
Siyaset

HDP Kılıçdaroğlu ile pişti oldu! Hüda Kaya’dan işini yapan görevlilere tehdit

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kendisini içeri almayan Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde görevli memurları, "Hesap vereceksiniz" diyere..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay