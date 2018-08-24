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Tesisler dolunca evlerini açtılar

Uzun tatili fırsat bilen vatandaşlar, turistik bölgelere akın edince tesisler doldu taştı. ‘Bayram’ eden işletmeciler, gelen misafirlerini geri çevirmemek için kendi evlerini de açtı. Yer bulamayan vatandaşlar, parklara kurdukları çadırlarda tatilin keyfini çıkarmaya çalıştı.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:34
Tesisler dolunca evlerini açtılar

NEVZAT ORBAY / İSTANBUL

Okulların açılmasından önce 9 günlük tatil fırsatını değerlendiren vatandaşlar, turistik bölgelere akın ederken, yoğun talep turizmcilerin yüzünü güldürdü. Turistik yerler başta olmak üzere Ege ve Batı Akdeniz’deki tüm kıyı şehirler tatilcilerin akınına uğradı. Geçmiş yılların acısını çıkaran turizm işletmecileri, gelen misafirlerini geri çevirmemek için kendi evlerini bile açtı. Buna rağmen konaklamak için yer bulamayan vatandaşların park ve sahillere çadır kurarak geceyi geçirdiği görüldü.

FİYATLAR KATLANDI

Yoğun talep, fiyatlara da yansıdı. Bazı turistik mekânlarda yaz başındaki tarifenin iki katına çıkılırken, bu işten en fazla erken rezervasyon yaptıranlar kârlı çıktı.

‘NOLUR EYLÜL’DE GELİN’

İzmir’in Çeşme ilçesinde nüfus 25 kat arttı, otellerde yer kalmadı.

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, misafirlere ev sahibi olarak “Gelmeyin” demenin çok zor olduğunu vurgulayarak gelenlerin açıkta kalacağını, yatacak yer bulamayacağını belirtti. Bayramdan sonra fiyatları yarı yarıya düşüreceklerini vurgulayan Demir, daha ekonomik bir tatil için turiste “Ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin” dedi.

‘FIRSATÇILARA İZİN VERMEYECEĞİZ’ 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizminin bazı istenmeyen olaylar nedeniyle bir süre duraklama dönemini yaşadığını, o dönemde fiyat ortalamasının düştüğünü, artık o günlerin geride kaldığını söyledi. Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan turizm merkezi Bodrum’da yiyecek-içeceklerin fırsatçılarca yüksek fiyattan satıldığına dair haberlere değinerek, “Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum ‘10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun’ gibi vesaire şeyler var. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz” dedi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Tatilini doğa ile baş başa geçirmek isteyen vatandaşlar, milli parklara akın etti.

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Abant Tabiat Parkı’na Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, park girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Tabiat parkının girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi. Kuyrukta beklemek istemeyen bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarına çekerek yürümeyi tercih etti. Ordu’da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 530 metre yüksekliğindeki Boztepe’ye gitmek isteyen vatandaşlar, teleferik önünde uzun kuyruk oluşturdu. Teleferik, Kurban Bayramı’nın ilk iki gününde 20 bin kişiye hizmet verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 10:34
  1. Ordu
  2. İzmir
  3. Bolu
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  5. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  6. tatilci
  7. uzun kuyruklar

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