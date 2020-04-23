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Dünya

Terörist Hafter yine sivilleri vurdu: 11 yaralı

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümeti silah zoruyla devirmeye çalışan terörist Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus’ta sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin sivillere yönellik bombardımanında 11 kişinin yaralandığı duyuruldu.

2020-04-23 13:02:00 -
Terörist Hafter yine sivilleri vurdu: 11 yaralı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'ta sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin sivilleri yönellik bombardıman sonucunda 11 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusunda sivilleri hedef almaya devam ediyor. Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un Arada, Souq Al Jum'aa ve Ain Zara bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Bombardımanlarda, 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırılarda 30 füze atıldığı ifade edildi.

Hafter'e bağlı güçler geri çekiliyor

Öte yandan Libya hükümet kuvvetlerinin, Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarının harekat ve ikmal merkezi olan stratejik kent Tarhuna'ya yönelik geçtiğimiz cumartesi sabah saatlerinde başlattığı operasyon sürüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Hafter'e bağlı güçler Terhuna'den geri çekiliyor.

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