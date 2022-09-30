  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin 4 bölgeyi ilhak etti! Zelenskiy son dakika kararını duyurdu

Rusya, Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini aldı

Yeni nesil yolcu uçakları! Çin'in yerli uçağı Boeing ve Airbus C919 sertifikasını aldı!

Rusya'daki seferberlik sonrası Türkiye'ye akın başladı! Ek seferler konuldu

Tıp dünyası şaşkın! 13 aylık bebeğin böbreğinde bunun ne işi var?

Araç sahipleri merak ediyordu! Petrol fiyatlarına ilişkin son sözü söylediler! İşte o rakam

'Altın 1300 lira olacak' diyerek tarih verdi! Sürpriz tahmin

Avrupa bile çare bulamıyor, 2050’de yüzde 20’ye çıkacak! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Transfer teklifini resmen açıkladı! Süper Lig ekibinden Arda Güler bombası

Putin dünyayı ayağa kaldırdı: 3 bölgeyi Rusya'ya bağlayacak
Aktüel Terör örgütü PKK'ya SİHA darbesi
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya SİHA darbesi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'yla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 20:25:00 -
Terör örgütü PKK'ya SİHA darbesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23