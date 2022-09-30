Terör örgütü PKK'ya SİHA darbesi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'yla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.