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Aktüel Terör örgütü PKK'ya eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

Bitlis ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 19:24:00 -
Terör örgütü PKK'ya eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve yardım yataklık yapmak" suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bitlis ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Silah ve mühimmat bulundu

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 2 şarjör ve 20 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 fişek, 9 akıllı cep telefonu, 10 sim kart, flaş bellek, 2 hafıza kartı, el kamerası ve kamera kaseti ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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