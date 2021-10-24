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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 11:23:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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