Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."