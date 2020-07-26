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Gündem

Terör örgütü PKK ve uzantıları can çekişiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’taki terör örgütü PKK’nın ve işbirlikçi terör örgütlerinin yok edilmesi için başlattığı Pençe/Kartal, Pençe/Kaplan operasyonları örgütü bitirme noktasına getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 09:22:00 -
Terör örgütü PKK ve uzantıları can çekişiyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

15 Haziran’da başlatılan operasyon kapsamında arama tarama faaliyetleri sürerken, diğer taraftan da hava harekatlarıyla tespit edilen terör unsurları yok ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı terör hedeflerine yönelik başarıyla devam eden operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini aktarırken askeri kaynaklara göre terör örgütü can çekişiyor. Teröristler de bölgede 10’a yakın üs kurarak kuş uçurtmayan Mehmetçikten uzak durmaya çalışıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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