Terlemenin inanılmaz faydaları

Ter vücudun soğutma sistemidir ateşimiz çıktığında veya egzersiz yaptığımızda vücut ısısını ayarlamak için ter döker. Ter sıvı halinde derinin gözeneklerinden çıkar bu sıvı tuz ve bir miktar atık maddesi içerir. Bu sıvı derinin üzerine çıktığında buharlaşarak vücudu serinletir.

Bir insan ter dökerken vücudundan toksinleri ve hastalıkları da temizler. Böbreklerin civa ve kurşun gibi zararlı toksini atması 24 saate kadar sürebilir ama terlemek bu işlemi hızlandırır.

Araştırmalara göre vücudumuz zaralı maddelerin %30′unu terleyerek atar.

Terlemenin aynı zaman kardiyovasküler kalp ve damar hastalıklarına da iyi geldigi söyleniyor. Vücut ısısını artırdıkca ve terledikçe kalp daha hızlı çalışıp vücudun dolaşım sistemini hızlandırır. Düzenli olarak terlemek sağlığınıza uzun vadeli yarar sağlayabilir.

Ter bir miktar antibiyotik içerir böylece cildin üzerinde bulunan bakterilerle savaşır. Ayrıca terlemek derinin gözeneklerini açarak cildin yapısını tonunu düzeltip pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza yardımcı olabilir.

Bol ter atmak ayrıca erken yaşlanma belirtilerini yavaşlatıp cildin zaman içinde gördüğü hasarı azaltmaya yardımcı oluyor. Ancak terin bir miktar toksin içerdiğini göz önünde bulundurarak terledikden sonra cildinizi güzelce temizlemeye özen gösterin.

Egzersiz yaparken vücut ısısını artırdıkça yağ sıvı halinde çözülür ve ter şeklinde vücuttan atılır. Terleyerek saatte 300 kaloriye kadar yakabilirsiniz.