THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Terim'den taraftarlara mesaj!

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, yeni sezon öncesi sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 19:30
Terim'den taraftarlara mesaj!

Fatih Terim, "Yolumuz açık, başımız dik, yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Hedef 22' vurgusu yapan deneyimli teknik adam, "Galatasaray, imkansız ve hayal denilenleri gerçeğe dönüştürüp tarihe geçen, zorlukları birleşerek aşan, değişimin öncüsü, sahada ruhunu, tribünde varlığını ortaya koyan ve en önemlisi inanmaktan vazgeçmeyenlerin takımıdır. Yolumuz açık, başımız dik, yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.

Terim'in yaptığı bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce kez paylaşıldı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 19:30
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "ankesörlü telefon" yapılanması çökertildi
    1. FETÖ'nün "ankesörlü telefon"..
    2. CHP'li Şişli Belediyesi Başkanı'nın..
    3. Dolar zirveyi gördü! İşte son rakam
    4. Meteoroloji'den Ordu için bir uyarı..
    5. İran'dan Irak'a savaş tazminatı resti!
    6. Beşiktaş Avrupa'da sahne alıyor! İlk..
    7. Milli futbolcu resmen İngiltere..
    8. Ahmedinejad'dan Ruhani'ye: İstifa et!
    9. AK Parti'den dikkat çeken dolar..
    10. Antalya Akdeniz Üniversitesi sıralama
    11. CHP’nin yeni MYK’sında hangi isimler..
    12. Cuma günü yapılıp reddedilmeyen dua..
    13. Borsa, günü yükselişle kapattı
    14. Sağlık Bakanlığı açıkladı! O virüs...
    15. Devler Ligi'nde 'en iyi' adayları..
    16. İstanbul'da 2 bin 400 polisle 'Kurt..
    17. Fitch'ten Türkiye ve dolar mesajı
    18. Vatandaşlar hemen uzaklaştırıldı!
    19. Alpay'dan sürpriz ziyaret!
    20. İsrailli sözcü "Hemen değiştir!"..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları