Şirkete kayyım atanmıştı: 152 milyonluk lüks yata el konuldu Masumları infaz edip ateşe veriyordu! Cani Şebbiha Şara'nın eline düştü CHP'li Manavgat Belediyesi'nde skandal görüntüler: Çuvallarla para trafiği kamerada! Beceriksiz CHP'li İBB yine vatandaşı mağdur etti Tramvayı bakımsızlık halkı ilgisizlik bıktırdı Rüzgar enerjisi yükselişte: Türkiye'de yeni dönem başlıyor Mini'ci seküler yobazlar kudurdu! Doğrular can yakınca saldırı başladı 11 yıllık firar işçi servisinde son buldu: 9 estetikli yüzü polisi görünce düştü! Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti Atatürkçü takılıp TSK'ya ve devlete saldırıyor Ruşen'in adamı FETÖ'cü çıktı İstanbul sözleşmesi'ni batı istiyor
Ekonomi Tereyağı ve kaşar peynirinde şok liste: Bakanlık uygunsuz ürünleri açıkladı
Yeniakit Publisher
Tereyağı ve kaşar peynirinde şok liste: Bakanlık uygunsuz ürünleri açıkladı

Uşağum Vakfıkebir’ markasıyla Karadeniz algısı oluşturan Konya merkezli firmanın ürünü, Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde mevzuata aykırı bulunarak sınıfta kaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son denetim listesi, süt ve süt ürünleri sektöründe dikkat çeken uygunsuzlukları ortaya koydu.

Yapılan kontrollerde özellikle tereyağı ve kaşar peyniri ürünlerinde bitkisel yağ kullanımı, düşük yağ oranı ve eritme tuzu gibi mevzuata aykırı durumlar tespit edildi.

Denetimler kapsamında uygunsuzluk tespit edilen markalar ve üretim yerleri şu şekilde sıralandı:

- Gülseren Kurt (Ordu / Ünye)
- İlayda Çiftliği (Aydın / Efeler)
- Uşağum Vakfıkebir (Konya / Karatay)
- Çamoluk (Manisa / Kula)
- Hamitköy (Manisa / Kula)

Ordu’nun Ünye ilçesinde üretim yapan Gülseren Kurt isimli işletmenin tereyağında bitkisel yağ kullanıldığı belirlenirken, Aydın Efeler’de faaliyet gösteren Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait İlayda Çiftliği marka kaşar peynirinde (1000 gr) ise eritme tuzu bulundu.

Konya Karatay’da faaliyet gösteren Akdağ İnovasyon Gıda İnşaat Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen “Uşağum Vakfıkebir” marka tuzlu tereyağında, yağ oranının mevzuata göre düşük olduğu tespit edildi.

Manisa’nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Eşme Yem Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait Çamoluk marka kaşar peynirinde yağ oranının düşük olduğu ve ayrıca eritme tuzu bulunduğu belirlendi. Aynı firmanın Hamitköy marka yarım yağlı tost peynirinde de yağ oranının mevzuata uygun olmadığı tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri ve güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak (Tarım ve Orman Bakanlığı): https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/

