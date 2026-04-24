Tereyağı ve kaşar peynirinde şok liste: Bakanlık uygunsuz ürünleri açıkladı

Yapılan kontrollerde özellikle tereyağı ve kaşar peyniri ürünlerinde bitkisel yağ kullanımı, düşük yağ oranı ve eritme tuzu gibi mevzuata aykırı durumlar tespit edildi.



Denetimler kapsamında uygunsuzluk tespit edilen markalar ve üretim yerleri şu şekilde sıralandı:



- Gülseren Kurt (Ordu / Ünye)

- İlayda Çiftliği (Aydın / Efeler)

- Uşağum Vakfıkebir (Konya / Karatay)

- Çamoluk (Manisa / Kula)

- Hamitköy (Manisa / Kula)



Ordu’nun Ünye ilçesinde üretim yapan Gülseren Kurt isimli işletmenin tereyağında bitkisel yağ kullanıldığı belirlenirken, Aydın Efeler’de faaliyet gösteren Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait İlayda Çiftliği marka kaşar peynirinde (1000 gr) ise eritme tuzu bulundu.



Konya Karatay’da faaliyet gösteren Akdağ İnovasyon Gıda İnşaat Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen “Uşağum Vakfıkebir” marka tuzlu tereyağında, yağ oranının mevzuata göre düşük olduğu tespit edildi.



Manisa’nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Eşme Yem Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait Çamoluk marka kaşar peynirinde yağ oranının düşük olduğu ve ayrıca eritme tuzu bulunduğu belirlendi. Aynı firmanın Hamitköy marka yarım yağlı tost peynirinde de yağ oranının mevzuata uygun olmadığı tespit edildi.



Bakanlık yetkilileri, tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri ve güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak (Tarım ve Orman Bakanlığı): https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/