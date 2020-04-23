Teravih namazına nasıl niyet edilir? Tek niyetle yatsı, vitir ve teravih kılınır mı?

Teravih namazına nasıl niyet edilir?

Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya."

Tek niyetle yatsı, vitir ve teravih kılınır mı?

Yatsı namazı eda edildikten sonra teravih namazı için niyet edilmelidir. İki Rek'atte Bir Selâm Verilerek Teravihin Tek Başına Kılınışı: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya" diyerek niyet edilir ve aynen sabah namazının iki rek'at sünneti gibi kılınır. Yirmi rek'at tamamlanıncaya kadar ikişer rek'at kılmaya devam edilir, teravih bitince de vitir namazı kılınır. Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü üç rekatlık Vitir Vacip namazını kılmaya" diye niyet edilir.

Tek niyetle teravih namazının tamamı kılınır mı?

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 130).

Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.