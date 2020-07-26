  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Tepki çeken görüntüler! İstanbul'da koronaya rağmen yat partisi düzenlediler

İstanbul Boğazı'nda yatta düğün ve doğum günü partisi düzenleyenler ne maske taktı ne de sosyal mesafeye uydu. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı o anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:18:00 - 2020-07-26 13:45:46

Koronavirüs salgınına rağmen bazı tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen düzenlenen partilerde kurallar hiçe sayılıyor.

Sosyal medyada yer alan yat partilerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Koronayı umursamadılar

Görüntülerde boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen doğum günü ile düğüne katılan kişiler salgına rağmen doyasıya eğleniyor. Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

....

Maske olsa bari
  • Yanıtla

Putsavar

tiplere bak adnan oktarin ......lari gibi hepsi
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı