Hacı Ömer Sabancı Holding (SA) çatısı altındaki şirketlerden otobüs üreticisi Temsa satıldı. Temsa Ulaşım Araçları 182 milyon 693 bin TL'ye satıldı. Peki Temsa kime satıldı? Temsa’yı kim aldı?

Hacı Ömer Sabancı Holding (SA) çatısı altındaki şirketlerden otobüs üreticisi Temsa satıldı. Otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa Ulaşım Araçları 182 milyon 693 bin TL'ye İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satıldı. Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.