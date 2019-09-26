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Temel Karamollaoğlu ile Meral Akşener görüştü! 'Bundan sonra iki parti...'

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

26 Eylül 2019 Perşembe 22:02
Temel Karamollaoğlu ile Meral Akşener görüştü! 'Bundan sonra iki parti...'

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Karamollaoğlu ve Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından iki genel başkan basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Akşener, ziyaretinden dolayı Karamollaoğlu'na teşekkür ederken, Türkiye'nin meseleleri, problemleri ve çözüm yollarına ilişkin bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akşener, daha sık görüşme kararı aldıklarını bildirdi.

"Zaman zaman görüşmelerimiz olacak"

Temel Karamollaoğlu da çok faydalandığı bir görüşme olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin, bölgemizin meseleleri... Hatta dünya ile ilgili birtakım endişelerimiz var. Bunların bertaraf edilebilmesi için de siyasiler olarak bizim üzerimize elbette bazı sorumluluklar düşüyor. Bu konuda çok geniş bir sohbetimiz oldu. Bundan sonra da iki parti arasında bu görüşmelerimiz zaman zaman yapılacaktır ve ülkemiz için de faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 22:02
  1. Meral Akşener
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi
  4. İYİ Parti

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