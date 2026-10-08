TEM’de taksiyle çarpışan otomobil bariyerlere sıkıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen 06 FN 8045 plakalı otomobil ile 34 TAJ 72 plakalı taksi çarpıştı. Savrulan taksi bariyerlere çarparak durdu, otomobil ise bariyerlerin arasına sıkıştı.

Otomobilin sürücüsü ve araçtaki iki kişi yaralanırken, taksi sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FN 8045 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 TAJ 72 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı otoyolda, bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin çekiciyle çıkarılması ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kapatılan şeritler yeniden trafiğe açıldı.