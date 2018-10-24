Televizyon alırken...



Eviniz için büyük ekran bir televizyon seçerken, televizyonu koyacağınız yeri ve televizyonla aranıza koyabileceğiniz maksimum mesafeyi göz önüne alın.

Cihazı ışık alan pencerenin karşısına koymayın. Yansımanın önüne geçmiş olursunuz. Ayrıca ortam ışığının ekrana göre çok parlak olmaması gerek. Karanlık da olmaması lazım.

MESAFE NE OLMALI?

Ayrıca televizyonun arkasında pencere veya güçlü bir ışık kaynağı olmamalı. Odadaki ışıkların ekrandan yansıma yapmayacak şekilde olmasına dikkat edilmeli.

Seyretme mesafenizi iyi ayarlayın. Ölçünüz şu olsun: ekran boyutunun iki ila beş katı uzaklığından seyretmek! Mesela 42 inch (106 ekran), yani yaklaşık bir metre ekran boyutu için tavsiye edilen seyretme mesafesi 2-5 mt. arasında.



Yüksek çözünürlüklü HD yayınlarda bu uzaklık iki-üç katı olarak düşünülüyor.

MİNİKLERİN DURUMU

Çocuklar da yetişkinlerle aynı uzaklıktan seyretmeli. Çok yakından televizyon seyretmeyi alışkanlık haline getiren çocuklarda bir göz bozukluğunun bulunabileceği de düşünülmeli ve gereken göz kontrolleri yapılmalı.

Televizyonu çok uzun süreli seyretmek de gözlerde yorgunluğa ve buna bağlı ağrı, yanma gibi belirtilere sebep olabiliyor. Onun için ortalama 20 dakikada bir gözlerin en az 20 saniye süreyle ekrandan ayrılarak dinlendirilmesi iyi olur.

EN İYİSİ TAM KARŞISI

Büyük ekranların geniş bir açıdan izlenebilmesine karşın ideal seyir noktası, ekranı tam karşıda olmak.. Ayrıca ekranın göz seviyesinde olması gerekiyor.

Televizyon ekranlarının kaliteleri ve çözünürlükleri göz sağlığında kalıcı bir etki oluşturuyor. Ek olarak yayın kalitesi ve çözünürlüğünün de ekran kalitesi ve çözünürlüğü kadar önemli. Yüksek çözünürlüklü ve kaliteli ekranlar yayın kalitesi ve çözünürlüğünün de yüksek olduğu durumda daha rahat ve kaliteli seyretme imkanı sağlıyor.