0553 313 94 23

Telefonlar yakında uyaracak! Bu ürün bozuk sakın alma

Tüketim çılgınlığıyla birlikte gelişen gıdada sahtekarlığı önlemek adına bir grup araştırmacı tarafından sensör geliştirildi.

04 Aralık 2018 Salı 15:14
Telefonlar yakında uyaracak! Bu ürün bozuk sakın alma

Alışverişlerde vaktimizin çoğu gıda reyonlarında hangi ürünün daha sağlıklı olduğuna karar vermekle geçiyor.

Kimi zaman doğru kararlar veriyor kimi zamansa “Acaba gerçekten ne yiyoruz?” sorusuyla eve dönüyoruz.

Hevesle aldığımız ürünlerin eve geldiğimizde bozulmak üzere veya bozulmuş olması hayli rahatsız edici bir durum.

Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla bir sensör geliştirdi.

Bu sensör, insanlarda birçok hastalığın oluşmasına sebep olan Escherichia coli (E. coli) bakterisini bulduğunda ışık yayıyor.

Esnek film şeklindeki sensör, gıda ambalajlarının içine yerleştirilebiliyor.

Bu sensör sayesinde tüketiciler gıda ürünlerine temas etmeden gıdalardaki bakterilerin varlığından haberdar olabilecek ve güvenli olan ürünü seçebilecekler.

Sensörler E. coli içeren elma suyu ve et örnekleri üzerinde denendi. Sensörler E. coli içeren örneklere temas ettiğinde floresans ışık yaydı. Ancak bakteri olmayan gıda örneklerine dokundurulduklarında ışık yaymadılar.

Araştırmanın sonuçları ACS Nano’da yayınlandı.

Daha kullanışlısı bu olabilir

Öte yandan; Lab on a Chip dergisinde yayınlanan araştırmada bilim insanları akıllı telefonlara takılabilen, kibrit kutusu büyüklüğünde bir araç geliştirdi. Bu sayede paketlenmiş gıdaları açmadan önce kontrol etmek mümkün olabilecek. Ayrıca marketlere yerleştirilecek floresan tarayıcılar sayesinde müşteriler ürünü almadan önce kontrol edebilecekler.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Salmonella ve E. coli gibi bakterilerin sebep olduğu gıda kaynaklı hastalıklar her yıl dünya çapında yaklaşık 420 bin insanın ölümüne yol açıyor.

Faydalıyken zararlıya dönüşüyor

E. coli memeli hayvanlar ve insanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir. Bu bakteri dışkı ile ete, süte, toprağa, suya ve dolayısıyla tüm çevreye yayılmaktadır. Aslında bağırsakta iken yararlı olan bu bakteri, dışkı yolu ile çıktığında zararlı bir bakteri haline dönüşebiliyor ve bizi zehirleyebiliyor.

Bu sebeple insan sağlığı için tehlikeli mikroorganizmaların tespit edilmesini sağlayan bu tür teknolojileri gıda güvenliği açısından hayli önemli.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:14
  1. Alışveriş
  2. McMaster Üniversitesi
  3. Kanada
  4. sensör
  5. Escherichia coli (E. coli) bakterisi
  6. Lab on a Chip
  7. akıllı telefonlar
  8. Dünya Sağlık Örgütü
  9. Salmonella
  10. E. coli
  11. ACS Nano

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP TBMM Grup Toplantısı
    1. CHP TBMM Grup Toplantısı
    2. Osmaniye kırsalında patlayıcı ele..
    3. Devlet hastanesinin bahçesinde mutlu son
    4. Sultanbeyli'de spor şenliği
    5. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün askeri mahrem..
    6. Tarık Papuççuoğlu kimdir nerelidir?
    7. Ermenistan’da Su-25 savaş uçağı düştü
    8. Mersin'de duruşma öncesi kavga: 3 yaralı
    9. Dev şirket konkordato ilan etti
    10. Kayıp dağcıyı "gitme" diye uyarmış
    11. Geleceğin dili kodlama İHL'lere geliyor
    12. Sakarya'nın İstanbul Büyükşehir..
    13. Dev banka dolar tahminini düşürdü!..
    14. İsrail, Lübnan sınırında ortaya..
    15. Berat Albayrak'ın Meral Akşener'e..
    16. CHP'li belediye ile okul bağışçıları..
    17. AK Parti İstanbul İBB başkan adayı kim?
    18. Banvit, ABD'li D.J. Shelton'ı transfer..
    19. MKE Ankaragücü'nde kupa maçı..
    20. İran'dan Suudi Arabistan ve Rusya'ya..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar