Telefonlar yakında uyaracak! Bu ürün bozuk sakın alma

Alışverişlerde vaktimizin çoğu gıda reyonlarında hangi ürünün daha sağlıklı olduğuna karar vermekle geçiyor.

Kimi zaman doğru kararlar veriyor kimi zamansa “Acaba gerçekten ne yiyoruz?” sorusuyla eve dönüyoruz.

Hevesle aldığımız ürünlerin eve geldiğimizde bozulmak üzere veya bozulmuş olması hayli rahatsız edici bir durum.

Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla bir sensör geliştirdi.

Bu sensör, insanlarda birçok hastalığın oluşmasına sebep olan Escherichia coli (E. coli) bakterisini bulduğunda ışık yayıyor.

Esnek film şeklindeki sensör, gıda ambalajlarının içine yerleştirilebiliyor.

Bu sensör sayesinde tüketiciler gıda ürünlerine temas etmeden gıdalardaki bakterilerin varlığından haberdar olabilecek ve güvenli olan ürünü seçebilecekler.

Sensörler E. coli içeren elma suyu ve et örnekleri üzerinde denendi. Sensörler E. coli içeren örneklere temas ettiğinde floresans ışık yaydı. Ancak bakteri olmayan gıda örneklerine dokundurulduklarında ışık yaymadılar.

Araştırmanın sonuçları ACS Nano’da yayınlandı.

Daha kullanışlısı bu olabilir

Öte yandan; Lab on a Chip dergisinde yayınlanan araştırmada bilim insanları akıllı telefonlara takılabilen, kibrit kutusu büyüklüğünde bir araç geliştirdi. Bu sayede paketlenmiş gıdaları açmadan önce kontrol etmek mümkün olabilecek. Ayrıca marketlere yerleştirilecek floresan tarayıcılar sayesinde müşteriler ürünü almadan önce kontrol edebilecekler.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Salmonella ve E. coli gibi bakterilerin sebep olduğu gıda kaynaklı hastalıklar her yıl dünya çapında yaklaşık 420 bin insanın ölümüne yol açıyor.

Faydalıyken zararlıya dönüşüyor

E. coli memeli hayvanlar ve insanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir. Bu bakteri dışkı ile ete, süte, toprağa, suya ve dolayısıyla tüm çevreye yayılmaktadır. Aslında bağırsakta iken yararlı olan bu bakteri, dışkı yolu ile çıktığında zararlı bir bakteri haline dönüşebiliyor ve bizi zehirleyebiliyor.

Bu sebeple insan sağlığı için tehlikeli mikroorganizmaların tespit edilmesini sağlayan bu tür teknolojileri gıda güvenliği açısından hayli önemli.