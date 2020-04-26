Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık bin kişi, Kovid-19 kriziyle mücadelede tüm yönetimin Netanyahu'nun elinde toplanmasına tepki için toplandı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda toplanan bin kadar gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla meydanda yerlerini aldı. ( Daniel Bar On - Anadolu Ajansı )
Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinden verilen habere göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, hakkında yolsuzluk davası açılan Netanyahu aleyhinde gösteri düzenledi.
Protestoya ilişkin verilen bilgide, göstericilerin, Kovid-19 kriziyle mücadelede tüm yönetimin Netanyahu'nun elinde toplanmasına karşı oldukları kaydedildi.
Geçen ay kurulduğu belirtilen Kara Bayraklar adlı protestocu halk hareketinin de gösterilere katıldığı belirtildi.
Göstericiler, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak 2 metre aralıklarla meydanı doldurdu.