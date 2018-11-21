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Tekvandoda grand prix finali heyecanı

- Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek Tekvando Grand Prix Finali'nde 7 milli sporcu tatamiye çıkacak

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:46
Tekvandoda grand prix finali heyecanı


ANKARA (AA) - Tekvando Grand Prix Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak.

Fujairah kentinde 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, sıkletlerinde en iyi 16 sporcu mücadele edecek.

Türkiye'yi, olimpiyatlara katılım puanı veren şampiyonada 6'sı kadın 7 sporcu temsil edecek.

Kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs, 57 kiloda İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş, tatamiye çıkacak.

Erkeklerde Türkiye adına yarışacak tek sporcu olan Yunus Sarı, 80 kiloda madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan, Fujairah kentinde 24-25 Kasım tarihlerinde de Dünya Tekvando Takım Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:46
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. İrem Yaman
  3. Nur Tatar Askari
  4. tatami
  5. Tekvando Grand Prix Finali

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