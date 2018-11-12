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Teknik direktör Şenol Güneş olağanüstü hal ilan etti!

2-1 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında yönetim ve Başkan Orman'ın protesto edilmesinin ardından sorumluluğu üzerine alan teknik direktör Şenol Güneş, takımda olağanüstü hal ilan etti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 14:43
Teknik direktör Şenol Güneş olağanüstü hal ilan etti!

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tribünler, yönetim ve Başkan Fikret Orman'ı protesto ederken, Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından tüm takımı sahada toplayıp tribünlerden özür dilemişti. Basın toplantısında Başkan Fikret Orman, yönetim ve futbolcuların arkasında durarak kötü gidişatın sorumluluğunu üzerine alan Güneş, takımda ise olağanüstü hal ilan etti. Maçın ardından soyunma odasında futbolculara, "Şu anda dinlenme zamanı. Gerek fizik gerekse mental olarak dinlenip çalışmalara başlayacağız. Eski günlere dönmek sizin elinizde" ifadelerini kullanan tecrübeli çalıştırıcı, takımda da radikal kararlar alacak. Özellikle tribünlerin protesto ettiği Oğuzhan ve Sivasspor maçında kadroda yer almayan Tolgay'la özel bir görüşme yapacak olan Güneş, bu futbolcuların bir an önce toparlanmasını istiyor.

Takıma 3 gün izin 

Genk maçında çok iyi bir performans sergileyip yorulan futbolcuların, Sivasspor karşısında da oyundan düşmesi nedeniyle takımın iyice dinlenmesini isteyen Şenol Güneş, milli maç arasını da fırsat bilerek oyunculara 3 gün izin verdi. Çarşamba günü antrenmanlara başlayacak olan siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Şenol Güneş de yönetimle bir toplantı gerçekleştirecek. Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı da takımda herhangi bir problem olmaması için bu hafta mesaisini Ümraniye'ye ayıracak.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 14:43
  1. Sivas
  2. Şenol Güneş
  3. Beşiktaş

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