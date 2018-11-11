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Teknik Direktör Güneş'in aklındaki forvet bugün ilk 11'de çıkabilir

Şenol Güneş, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor.

11 Kasım 2018 Pazar 09:29
Teknik Direktör Güneş'in aklındaki forvet bugün ilk 11'de çıkabilir

İstediği sonuçları bir türlü alamayan ve Avrupa'da da Genk deplasmanında galibiyeti son 3 dakikada kaçıran Beşiktaş, Süper ligin 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında karşılaşacak. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yaparken, Özgür Yankaya dördüncü hakem olacak.

Güven Yalçın'a şans vermek veya Babel'i santrafor oynatmak dışında ekstra alternatifi olmayan Güneş, Sivas'a karşı yine Mustafa Pektemek veya Vagner Love'dan birine şans verecek. Tecrübeli teknik adamın Genk maçında Dorukhan'a yaptığı gibi Sivas karşısında da Güven Yalçın'ı on bire koyması yarının en büyük sürprizi olacak.

Ayrıca 13 maç sonra kaleyi devralan ve Belçika deplasmanında çok kritik 2 kurtarışa imza atarak yenilgiyi önleyen Tolga Zengin'in, D.G.Sivasspor maçında da kaleyi koruması bekleniyor.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 09:29
  1. Sivas
  2. şenol güneş
  3. forvet

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