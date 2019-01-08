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Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu! Bir aile yok oldu

Tekirdağ'da bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. Feci kazada 2'si çocuk 4 kişi öldü.

08 Ocak 2019 Salı 11:14
Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu! Bir aile yok oldu

Kaza, Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Ortaca Mahallesi'nde meydana geldi. Derede bir otomobil bulunduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sabah saatlerinde giden ekipler, Ortaca Köprüsü üzerinden dereye uçan 22 UF 474 plakalı otomobili vinç yardımı ile çıkardı.

Otomobilde Erkan Aslan (42) ile bir kadın ve 2 çocuğun cansız bedenleri bulundu. Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor
 

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:14
  1. Tekirdağ
  2. tekirdağ kaza

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