0553 313 94 23

Tekirdağ'da 'Muhacir Evi Müzesi' açıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Muhacir Evi Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

26 Şubat 2019 Salı 18:09
Tekirdağ'da 'Muhacir Evi Müzesi' açıldı

Çorlu'daki Cemaliye Mahallesi'nde bulunan ve 3 yıl önce İlçe Belediyesi tarafından kamulaştırma kanunu çerçevesinde Ercan Malik Doğanca‘dan alınarak müze haline getirilen tarihi muhacir evinin açılışı yapıldı. Açılışa Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve vatandaşlar katıldı.



 Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ genelinde bulunan bin 53 tarihi yapının 40'tan fazlasının Çorlu ilçesinde olduğunu söyledi. Bu müzenin Çorlu ve Tekirdağ için önemli bir simge olacağını kaydeden Albayrak, "Çorlu'da böyle bir müzenin açılmasından dolayı son derece mutluyuz. Çorlu Belediyesi'ne, Tekirdağ Valiliği'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki, burası bölgemize hareketlilik getirecek" dedi. 



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da, "Müzemizi kısa bir sürede restore ederek tarihi dokusuna kavuşturduk. İçine de tarihi değeri olan, yatak, yorgan, eski elektronik malzemeler, tarihi eşyalar koyarak koruma altına aldık. Bu eşyaları etraftaki vatandaşlarımızdan gönüllülük esasına göre topladık. Bize yardımcı olan herkese huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Çorlu Belediyesi'ne verilmesinin ardından evin tarihi müzeye çevrilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Ercan Melik Doğanca, "Bizim bugün mutlu günümüz. Gerçekten büyüdüğümüz bu evin bu kadar güzel restorasyonu yapılıp müze olarak hizmet verecek olmasından beni ailemi çok mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçiler müzeyi gezdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:09
  1. Tekirdağ
  2. Çorlu
  3. Muhacir Evi Müzesi
  4. Açılış töreni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kar uyarısı
    1. Meteorolojiden kar uyarısı
    2. Akşener'den Burhanettin Kocamaz'a 2..
    3. Ünlü oyuncu Aytaç Arman hayatını..
    4. Milli para atletlerden madalyalara devam
    5. Voleybol takımından Başkan Gül’e..
    6. Zahide Üner tutuklandı
    7. Fuat Akdoğan; “Oy hakkı olmasa bile..
    8. Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
    9. 4 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 73 kişi..
    10. Borsa günü yükselişle tamamladı
    11. Piyasalarda gün sonu
    12. Genelkurmay çatı davası
    13. Polise bile ‘pes’ dedirtti: Araç..
    14. 2019 Bartın belediye secim anketi |..
    15. Trump-Kim zirvesine doğru
    16. AK Parti'nin Giresun mitingi
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    18. "Mülteci Haberleri: Gündem Belirleme..
    19. "Onları yerin yedi kat dibine gömmek..
    20. Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'na..
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!