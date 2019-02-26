Tekirdağ'da 'Muhacir Evi Müzesi' açıldı

Çorlu'daki Cemaliye Mahallesi'nde bulunan ve 3 yıl önce İlçe Belediyesi tarafından kamulaştırma kanunu çerçevesinde Ercan Malik Doğanca‘dan alınarak müze haline getirilen tarihi muhacir evinin açılışı yapıldı. Açılışa Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve vatandaşlar katıldı.





Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ genelinde bulunan bin 53 tarihi yapının 40'tan fazlasının Çorlu ilçesinde olduğunu söyledi. Bu müzenin Çorlu ve Tekirdağ için önemli bir simge olacağını kaydeden Albayrak, "Çorlu'da böyle bir müzenin açılmasından dolayı son derece mutluyuz. Çorlu Belediyesi'ne, Tekirdağ Valiliği'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki, burası bölgemize hareketlilik getirecek" dedi.





Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da, "Müzemizi kısa bir sürede restore ederek tarihi dokusuna kavuşturduk. İçine de tarihi değeri olan, yatak, yorgan, eski elektronik malzemeler, tarihi eşyalar koyarak koruma altına aldık. Bu eşyaları etraftaki vatandaşlarımızdan gönüllülük esasına göre topladık. Bize yardımcı olan herkese huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.





Çorlu Belediyesi'ne verilmesinin ardından evin tarihi müzeye çevrilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Ercan Melik Doğanca, "Bizim bugün mutlu günümüz. Gerçekten büyüdüğümüz bu evin bu kadar güzel restorasyonu yapılıp müze olarak hizmet verecek olmasından beni ailemi çok mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçiler müzeyi gezdi.