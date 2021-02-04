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Aktüel Tekirdağ’da görüş mesafesi 40 metreye düştü
Aktüel

Tekirdağ’da görüş mesafesi 40 metreye düştü

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 09:10:00 -
Tekirdağ’da görüş mesafesi 40 metreye düştü

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Kentte dün geceden beri etkili olan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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