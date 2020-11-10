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Aktüel Tekirdağ'da gençleri kötü alışkanlıklardan "Mahalle Anneleri" koruyacak
Aktüel

Tekirdağ'da gençleri kötü alışkanlıklardan "Mahalle Anneleri" koruyacak

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:40:14 -
Tekirdağ'da gençleri kötü alışkanlıklardan "Mahalle Anneleri" koruyacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, eski mahalle ve komşuluk kültürünü yeniden canlandırmak, mahallenin sorunlarını ilk elden ulaştırarak çözüm sürecini hızlandırmak ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla "Mahalle Anneleri" projesi hazırlandı.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Süleymanpaşa Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan "Mahalle Anneleri" projesi hayata geçiriliyor.

İlçenin bütün mahalleleri için birer temsilci kadının belirlendiği proje kapsamında, eski mahalle ve komşuluk kültürünü yeniden canlandırmak, mahallenin sorunlarını ilk elden belediyeye ulaştırarak çözüm sürecini hızlandırmak ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Süleymanpaşa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından titizlikle belirlenen "Mahalle Anneleri", Aile İçi İletişim ve Kişisel Gelişim seminerleri ile bilgilendiriliyor.

Eğitim alan mahalle temsilcisi kadınlar, mahallelerindeki diğer kadınlara öğrendikleri bilgileri aktararak toplum bilinci oluşturmak ve mahalle kültürünü yeniden canlandırmak için gereken altyapıyı sağlayacak.

Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi'nde Mahalle Anneleri'ne yönelik ilk eğitim programı düzenlendi.

Programda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "En iyi Narkotik Polisi Anne" isimli proje kapsamında mahalle annelerine, uyuşturucu kullanımına karşı alınacak önlemler ve bağımlılıkla mücadele konularında sunum yapıldı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak düzenlenen, girişte ateş ölçümü yapılan eğitime katılan mahalle annelerine bilgilendirme broşürleri ile Süleymanpaşa Belediyesi hatırası küçük hediyeler takdim edildi.

Mahalle Anneleri'ne yönelik eğitimler, kırsal mahallelerde başlatılacak.

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