Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2019 | Tekirdağ ilçeleri yerel seçim sonuçları Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları

Tekirdağ Cumhur ittifakı oy oranı. Millet ittifakı oy oranı Tekirdağ. Tekirdağ 2019 yerel seçim sonuçları dakika dakika buradan öğrenebilirsiniz. Tekirdağ ilçeleri ve beldelerine ait 31 Mart yerel seçim sonuçları Son dakika olarak canlı olarak an be an takip edebilirsiniz. Yerel seçim Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yerel seçim 2019 AK Parti, CHP, MHP, HDP, Saadet, İYİ Parti son dakika sonuçları merak edilmekte. Cumhur İttifakının AK Parti adayı Mestan Özcan ile CHP’nin adayı Kadir Albayrak’ın Tekirdağ büyükşehir belediye seçim sonuçlarını en doğru ve en hızlı şekilde öğrenmek için Tekirdağ 2019 yerel seçim sonuçlarını canlı izleyin. Tekirdağ Saray yerel seçim sonuçları 2019, Tekirdağ Ergene yerel seçim sonuçları, Tekirdağ Muratlı yerel seçim sonuçları 2019. İşte Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2019, Tekirdağ ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye’nin bekası oylanacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı. Bu ve bunun gibi tablolar kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen hem CHP, hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi, HDP ile yapılan ittifakı kabul etmedi. İşte kirli ittifakların yapıldığı bir ortamda vatandaş sandık başına gitti.

TEKİRDAĞ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI CUMHUR İTTİFAKI MİLLET İTTİFAKI OY ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2019 son dakika haberleri. Tekirdağ yerel secim sonuclari AK Parti, Tekirdağ yerel seçim sonuçları CHP, Tekirdağ yerel secim sonuclari iyi parti 2019, Tekirdağ yerel seçim sonuçları MHP 2019, Tekirdağ yerel seçim sonuçları HDP 2019, Tekirdağ yerel seçim sonuçları Saadet Partisi 2019, Tekirdağ yerel seçim sonuçları DSP 2019 son dakika haberleri.2019 Tekirdağ yerel seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı, YSK il yerel seçim sonuçuları, il genel meclis üye 2019 seçim sonuçları, belediye meclis üye 2019 seçim sonuçları, ilçe belediye seçim sonuçları 2019 son dakika canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. YSK Tekirdağ ilçe seçim sonuçları, YSK il il seçim sonucu, YSK il ve ilçe seçim sonuçları 2019, YSK il il seçim sonuçları Diyarbakır, YSK İstanbul ilçe seçim sonuçları, Tekirdağ yerel seçim sonuçları. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. YSK Tekirdağ yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Dadaşlar diyarı Tekirdağ seçim sonuçları 2019 YSK, Tekirdağ büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019’a 12 parti girmekte. Tekirdağ ilçe seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, yerel seçim 2019 Türkiye seçim sonuçları Tekirdağ, 2019 seçim sonuçları Tekirdağ, Tekirdağ yerel seçim 2019 son dakika sonuçları, 2019 yerel seçim sonuçları Tekirdağ, Tekirdağ seçim sonuçları 2019, Tekirdağ yerel seçimler sonucu 2019, Tekirdağ ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

Tekirdağ ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 son dakika

Tekirdağ Saray yerel seçim sonuçları 2019, Tekirdağ Ergene yerel seçim sonuçları, Tekirdağ Muratlı yerel seçim sonuçları 2019, 2019 Kapaklı yerel seçim sonuçları, Tekirdağ Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları 2019, Süleymanpaşa 2019 yerel seçim sonuçları, Çorlu yerel seçim sonuçları 2019, 2019 Çorlu yerel seçim sonuçları, Çorlu 2019 yerel seçim sonuçları, Tekirdağ Çorlu belediyesi yerel seçim sonuçları 2019, Çerkezköy yerel seçim sonuçları 2019, Kapaklı yerel seçim sonuçları 2019, 2019 Tekirdağ Ergene yerel seçim sonuçları, Tekirdağ Malkara yerel seçim sonuçları 2019, Tekirdağ Saray 2019 yerel seçim sonuçları, Muratlı yerel seçim sonuçları 2019, Tekirdağ Marmaraereğlisi yerel seçim sonuçları 2019,

Tekirdağ büyükşehir belediyesi 2019 yerel seçim sonuçları 2019, Tekirdağ son dakika yerel seçim sonuçları, son yerel seçim sonuçları, YSK Tekirdağ seçim sonuçları, YSK Tekirdağ ilçeleri seçim sonuçları, YSK Tekirdağ ilçe seçim sonuçları, YSK Tekirdağ yerel seçim sonuçları, son daki gelişmesi. YSK 2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.tr’de Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim Erzurum ilçeleri seçim sonuçları 2019 an be an buradan takip edebilirsiniz.

YSK Tekirdağ seçim sonuçları. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. YSK Tekirdağ büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Kayseri gelmekte. 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Ankara yerel seçim sonuçları, 2019 yerel seçim sonuçları İzmir, 2019 İstanbul yerel sonuçları, 2019 Diyarbakır yerel seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 son yerel seçim sonuçları…

Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Mestan Özcan (Cumhur İttifakı),

CHP Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Kadir Albayrak,

Saadet Partisi Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Feti Pehlivan,

Vatan Partisi Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Kadir Karaoğlu,

AK Parti Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları

Çerkezköy Süleyman Kozuva, Kapaklı Mustafa Çetin, Çorlu Serkan Erçili, Ergene Hamdi Sarıer, Hayrabolu Osman İnan, Marmaraereğlisi Mithat Soylu, MalkaraGediz Coşkun, Süleymanpaşa Cüneyt Yüksel, Şarköy’de Can Gürsoy oldu. Cumhur İttifakı olarak MHP’nin aday çıkaracağı ilçeler ise Muratlı ve Saray olarak açıklanırken Saray’da Özkan Yaman, Muratlı’da ise Ali İnan oldu.

CHP Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY VAHAP AKAY

TEKİRDAĞ KAPAKLI İRFAN MANDALI

TEKİRDAĞ MALKARA ULAŞ YURDAKUL

TEKİRDAĞ M. EREĞLİSİ İBRAHİM UYAN

Tekirdağ Şarköy Alpay Var

Tekirdağ Hayrabolu Fehmi Altayoğlu

Tekirdağ Muratlı Nebi Tepe

Tekirdağ Ergene Rasim Yüksel

Tekirdağ Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat

Tekirdağ Çorlu Ahmet Sarıkurt

Saadet Partisi Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları

Tekirdağ Çerkezköy belediye başkan adayı Erol Kaya

Tekirdağ Kapaklı belediye başkan Adayı Hasan Karakoş

Tekirdağ Saray belediye başkan adayı Halil Gören

Tekirdağ Çorlu belediye başkan adayı Murat Vakitçi

Tekirdağ Malkara belediye başkan adayı Enes Kiremitçi

Tekirdağ Süleymanpaşa belediye başkan adayı Atakan Yaşar

Tekirdağ Ergene belediye başkan adayı Oktay Çalışkan

Tekirdağ Marmaraereğlisi belediye başkan adayı Mehmet Kalyon

Tekirdağ Muratlı belediye başkan adayı Tarık Eğcin

Tekirdağ 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Kadir Albayrak % 45,75

AK Parti adayı Mustafa Yel % 37,13

MHP adayı Nail Yılmaz % 2,67

HDP adayı Mukaddes Akdeniz % 1,72%

Çerkezköy 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 40

AK Parti % 37

MHP % 11

BBP % 4

HDP % 3

Çorlu 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 51

AK Parti % 34

MHP % 9

HDP % 2

Ergene 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 37

AK Parti % 35

MHP % 17

DSP % 5

HDP % 3

Kapaklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47

AK Parti % 39

MHP % 6

DP % 2

HDP % 2

Saray 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 37

MHP % 30

AK Parti % 28

DP % 2

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Tekirdağ seçmen sayısı

24 Haziran 2018 pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde 1.005.463 nüfuslu Tekirdağ’da 736.589 seçmen oy kullandı. İşte Tekirdağ ilçeleri 24 Haziran 2018 itibariyle seçmen sayısı

Süleymanpaşa 146.503

Çorlu 187.789

Çerkezköy 157.931

Kapaklı 77.415

Ergene 45.530

Malkara 41.622

ŞArköy 26.742

Saray 37.843

Muratlı 21.762

Hayrabolu 25.143

M.ereğlisi 18.855