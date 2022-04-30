Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi | Tekirdağ Çorlu Hayrabolu Malkara Şarköy bayram namazı saati:
Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayramın ilk günü 81 ilde tüm camilerde kılınacak. Bayram namazını Tekirdağ'da kılacak olanlar ise 'Tekirdağ bayram namazı saati kaç?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bayram namazı Tekirdağ'da kaçta kılınacak?
Ramazan ayı yerini şevval ayına bırakıyor. 2 Mayıs tarihinde ise bayram başlayacak. Bayram namazını kılacak olanlar 'Bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi | Tekirdağ Çorlu Hayrabolu Malkara Şarköy bayram namazı saati:
Tekirdağ Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.40'ta kılınacak.
Çerkezköy bayram namazı saati
Tekirdağ Çerkezköy'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.38'de kılınacak.
Çorlu bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Tekirdağ Çorlu'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.38'de kılınacak.
Ergene bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Tekirdağ Ergene'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.39'da kılınacak.
Hayrabolu bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Tekirdağ Hayrabolu'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.41'de kılınacak.
Kapaklı bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi
Tekirdağ Kapaklı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.37'de kılınacak.
Malkara bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Tekirdağ Malkara'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.42'de kılınacak.
Marmaraereğlisi bayram namazı saat 2 Mayıs Pazartesi
Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.38'de kılınacak.
Saray bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Tekirdağ Saray'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.38'de kılınacak.
Şarköy bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Tekirdağ Şarköy'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.42'de kılınacak.