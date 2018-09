Tek tek anlattı... CHP Genel Merkezi'nde köle ticareti!

Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, her fırsatta taşeron uygulamasını yerden yere vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü ortaya koydu. Pazarcı, CHP Genel Merkezi'ndeki çalışanlara nasıl köle muamelesi yapıldığını anlattı.



Pazarcı bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Merkezi'nde ikili bir sistem olduğuna dikkat çekerek, 'Partide kadrolu olarak çalışan temizlikçi ve çaycılar dahil 95 personel bulunuyor. En düşük aylıkları 3 bin lira civarında. 3 ayda bir çift maaş alıyorlar. Yılda bir defa yakıt yardımına hak kazanıyorlar. Bu çalışanlara, her seçim döneminde de “dosya parası” adı altında 10 bin lira veriliyor. Kadrolu personelin aylık kazançları 5-6 bin lirayı buluyor' ifadelerini kullandı.



'Ayrıca, CHP Genel Merkezi'nde sekreter gibi bazı kadrolarda çalışan 20'yi aşkın bir taşeron işçi grubu yer alıyor' diyen Pazarcı, 'Bunlara da ayda sadece bin 800 lira ila 2 bin 100 lira arasında aylık ödeniyor. Diğer çalışanlarla aynı işi yapıyorlar, ama onların yarısı kadar para alamıyorlar. Sendikal haklar dahil olmak üzere, pek çok haktan yararlanamıyorlar' diye konuştu.



Pazarcı şöyle devam etti:



“Neden böyle bir uygulama yapılıyor?” derseniz, CHP çalıştırdığı personel sayısının 100'ü geçmesini istemiyor. Çünkü, işçi sayısı 100'ü geçtiğinde, onlara ilave olarak bazı haklar da vermesi gerekiyor.



Tam da “Ele verir talkını, kendi yutar salkımı” misali bir durum! CHP, önüne geleni eleştiriyor, ancak kendisi söz konusu olduğunda aynaya bakmıyor. Eleştirdiği her türlü eylemi yapmayı kendisine “hak” olarak görüyor.



Şimdi sormak lazım kendisine: CHP Genel Merkezi de taşeron işçi çalıştırarak “köle ticareti” mi yapıyor? Kemal Bey, “insan haklarına aykırı olduğunu” söylediği bu uygulamayı kendi partisinde neden devam ettiriyor? Kamu kurumlarından kalkan bu “emek köleliği” CHP Genel Merkezi'nde niçin sürdürülüyor?'