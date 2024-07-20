  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dün 54 milyar dolar buhar oldu

İnönü ve Ecevit kıyım yapmıştı! CHP çözüm itlafta bulmuş

Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Balon patladı, şimdi ne olacak? İslam Memiş'ten altın ve gümüşte tedirgin olanlara uyarı

Husiler dünyaya duyurdu: Füze ve İHA'larla vurduk

Bugün itibariyle yerine geçecek isim belli oldu artık! TFF seçimleri sonrası: Krize neden olmuştu…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte yabancıların Türkiye üzerinde başlattığı oyun ve satılmış gazeteciler…

Tuğrul Türkeş, Demirtaş’a da bir uğrayıversin!

Bakmayın öyle düşman göründüklerine! Rus İHA’larında ABD, İran İHA’larında Polonya teknolojisi tespit edildi

Türkiye'ye altın müjdesi! O ilimizde maden bulundu
Gündem Tek başına Rum birliğine Türk bayrağı dikti!
Gündem

Tek başına Rum birliğine Türk bayrağı dikti!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 12:59:00 - 2024-07-20 13:01:08
Tek başına Rum birliğine Türk bayrağı dikti!

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 71 yaşındaki Mersinli gazi Fikri Kalkan, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen harekat sırasında Rum askerlerinin kamp alanına Türk bayrağı asmanın gururunu yaşıyor.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan ve 1974'te askerlik görevini Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapan Kalkan, aldığı eğitim sonrası Kıbrıs'a giden birlikte yer aldı.

Helikopterle Kıbrıs'ta yanan buğday tarlalarına inen ve burada Ada'ya barışı getiren ekibin içerisinde görev yapan Kalkan, Kıbrıs Türklerine destek olmaktan mutlu.

Yaklaşık 14 ay Kıbrıs'ta kalan ve tezkeresini de burada alan Fikri Kalkan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın genç nesillere anlatılması için kentte düzenlenen etkinliklere de katılıyor.

Fikri Kalkan, AA muhabirine, Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde Rumların, Kıbrıs'taki Türklere katliam yaptığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Harekata katılmak için görev yaptığı birlikle Mersin'in Silifke ilçesine geldiğini ve buradan helikopterle Kıbrıs'a gittiklerini anlatan Kalkan, "Kıbrıs'a çıkarma yaptık. Sadece havadan değil, denizde de askerlerimiz vardı. Helikopterle Lefkoşa ovasındaki yanan buğday tarlalarına indik. Helikopterden 2-3 metre aşağı atladık." diye konuştu.

Harekat sırasında birçok anı biriktirdiğini dile getiren Kalkan, Rumlara ait kamp alanını kendisinin de katıldığı bir operasyonda ele geçirdiklerini söyledi.

"Rum keşif askerleri bizi orada görünce kaçtı"

Rumların komando kamp alanına 10 kişiyle gittiklerini ve Rum keşif askerlerinin kendilerini görünce kaçtığını anlatan Kalkan, şöyle devam etti:

"Komutanım 10 kişi seçmemi istedi. Daha sonra 10 kişi ile oradaki Rum askerlerinin kamp alanına gittik. Oradaki direkte Rum bayrağı hala asılı duruyordu. Biz oraya hücum yaptık. O sırada Rum askeri çok fazla kalmamıştı. Tek tük asker vardı, onlar da keşif yapıyordu ama Rum bayrağı asılı duruyordu. Rum bayrağını orada görünce sinirlendik. Hemen Rum bayrağını indirip Türk bayrağını astık. Şimdi Ercan Havaalanı'nın tam karşısında, Türk bayrağı hala orada asılı."

"Aklım, fikrim orada"

Kalkan, Türk bayrağını oraya asmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, harekat sırasında Kıbrıs Türklerinin kendilerine ekmek ve su getirdiği anları da unutamadığını ifade etti.

Harekatın üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen halen Ada'yla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran gazi Kalkan, "Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bugüne kadar Kıbrıs'ın politikalarını, anlaşmalarını, görüşmelerini yakından izliyorum. Aklım, fikrim orada. Gururluyuz, onurluyuz. İyi ki böyle bir harekatta bulunduk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu." ifadelerini kullandı.

74 Barış Hârekâtı ve Kıbrıs’ın kısa tarihi! Fermanımdır Kıbrıs fethedilsin
74 Barış Hârekâtı ve Kıbrıs’ın kısa tarihi! Fermanımdır Kıbrıs fethedilsin

Gündem

74 Barış Hârekâtı ve Kıbrıs’ın kısa tarihi! Fermanımdır Kıbrıs fethedilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamaları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamaları...

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamaları...

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı! Devleti alarma geçiren belgeler Devlet Arşivleri'nde saklanıyor
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı! Devleti alarma geçiren belgeler Devlet Arşivleri'nde saklanıyor

Gündem

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı! Devleti alarma geçiren belgeler Devlet Arşivleri'nde saklanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23