Tek başına İsrail tankını hurdaya çevirdi! Bir oyunmuş gibi davrandı

Gazze'deki 2,3 milyonluk nüfus, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu tarafından sistematik şekilde sözde tahliye emri tehditleriyle zorla yerlerinden edilip küçük bir toprak parçası içinde nefes almaksızın sürülüyor.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze’de 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 699 bin kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze’yi harabeye çeviren saldırıları yüzünden halk zorunlu göçe maruz kalıyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’de her 10 kişiden 9’u zorla yerinden edildi. Ölümle zorunlu göç arasında tercihe zorlanan Gazzeliler, defalarca yerinden oldu.