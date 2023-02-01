TDV’den 17 ilde bin 599 öğrenciye yarıyıl kampı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, burs desteği sağladığı öğrencilerin mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak için düzenlenen 2023 Yarıyıl Kampları başladı.

17 ilde bin 599 öğrenci katılıyor

Her yıl ara tatil döneminde düzenlenen Yarıyıl Kampları bu sene Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Samsun, Adana ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde, Türkiye’nin farklı şehirlerinde eğitim gören 1599 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Yarıyıl Kampları’nda yurt dışından gelerek ülkemizde eğitim gören öğrenciler ile yurt içindeki öğrenciler bir araya gelme imkânı buluyor.

Eğitimler yüz yüze ve çevrimiçi

Vakıf burslusu öğrencilerin katılımıyla 22 Ocak’ta başlayan 6 farklı eğitim kampı 11 Şubat’a kadar devam edecek. Eğitimler yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. 2023 Yarıyıl Kampları’na İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Uluslararası İlahiyat, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası AİHL Mezun Destek Programı kapsamındaki 1599 Türkiye Diyanet Vakfı burslusu öğrenci katılım sağlıyor. Vakfın burs desteği sağladığı öğrencilere yönelik düzenlediği Yarıyıl Kampları’nda, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak, akademik ortamlarını desteklemek, sanatsal ve kültürel birikimlerini artırmak amaçlanıyor. Burslu lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı kamplarda, alanında uzman eğitimciler tarafından çeşitli eğitimler, konferanslar, söyleşiler, atölye çalışmaları, geleneksel el sanatları etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Her alanda eğitimi önceleyen Türkiye Diyanet Vakfı, burslu öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerini ve iyi bir eğitim almalarını sağlıyor.

“Kendimi çok şanslı hissediyorum”

Yarıyıl Kampları kapsamında Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen programa katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Servet Mustafa Keskin, “Türkiye Diyanet Vakfı’nın İlahiyat Akademi Burs Programına bu sene katılmış bulunmaktayım. Vakfımız bize burada çok güzel bir kamp organize etti. Bu organizasyon Vakfın bizi sadece akademik anlamda değil, kültürel ve sosyal anlamda da öğrencileri çok düşündüğünü gösteriyor. Türkiye’nin birçok ilinden farklı arkadaşımız buraya geldiler. Onlarla tanışma ve kaynaşma imkanı sağlıyoruz. Diyanet Vakfı’nın burslusu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.

“Kampta nitelikli etkinlikler var”

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Büşra Nur Turan ise “Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu sene bursluluk programına katıldım. Katılmadan önce bu kadar nitelikli etkinliklerin olduğunu bilmiyordum. Vakfın burslusu olduktan sonra bunu fark ettim. Şimdi de yarıyıl kampındayız. Bu kampta olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum” diye konuştu.

Necmettin Erbakan İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Fatime Çelik de “İlahiyat Akademi burs öğrencisiyim. Bu sene katıldım. Buraya gelirken insan biraz tedirgin oluyor; çünkü ilk kampınız, kimlerle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ama insanların içtenlikleri ve samimiyeti sizin bu korkunuzu yenmenizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Kamplarda gönül bağı kuruyoruz”

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Enes Sancak ise şunları söyledi: “4 yıldır İlahiyat Akademi bursiyeriyim. İlahiyat Akademiye girdiğim günden itibaren Vakfın yapmış olduğu çoğu kampa katıldım. Bu kamplar yalnızca eğitim için değil; arkadaşlarımızla beraber muhabbetimiz, gönül bağımızın kurulmasına vesile oluyor. Türkiye Diyanet Vakfı’na teşekkürlerimizi iletiyoruz.”