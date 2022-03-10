TCDD personel alımı! Devlet Demiryolları başvurusu nasıl yapılır 2022 Devlet Demiryolları alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, KPSS şartı ile İŞKUR üzerinden 180 personel alımı yapacağına dair ilan yayınlamasının ardından, başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru yapmak için gerekli şartları sorgulamaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın, 180 tren teşkil işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından başvurular başladı.

TCDD alım başvuruları ne zaman bitiyor?

7 Mart 2022 Pazartesi günü başlayan TCDD işçi alımı başvurularının 11 Mart 2022 Cuma günü sona ereceği bildirilirken; istihdam edilecek personelin geçici süreyle çalışacağını ve bu sürenin en az 5 yıl olacağını ifade edildi.

TCDD personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılacak?

Demiryolları işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden, esube.iskur.gov.tr internet sitesindeki "Açık İş İlanları" sekmesinden yapılacak. Personel alımı başvurularında işgücü talebi ile ilgili tüm duyurular; yani aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu TCDD'nin kendi web sitesinde duyurular bölümünde yayınlanacak.

TCDD personel alımı başvuru şartları neler?

1) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

2) İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şartı aranmaktadır.

3) İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.

4) İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar istenilen belgeleri; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nda TCDD web sitesi www.tcdd.gov.tr duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Teslim edilen evraklar kontrol edilecektir. Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

Demiryolları hangi illerde personel alımı yapacak?

TCDD'nin hangi illerde personel alımı yapacağı başvuruda bulunmak isteyenlerce sorgulanıyor.