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TBMM, yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlıyor

TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından 1 Ekim Salı günü toplanacak - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurula hitap edecek.

26 Eylül 2019 Perşembe 12:01
TBMM, yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlıyor

Meclis, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından 1 Ekim Salı günü yeni yasama yılına başlıyor.

TBMM'nin açılışı dolayısıyla ilk olarak TBMM Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. Anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunacak.

Daha sonra 18 Temmuz'da kapanan Genel Kurul, saat 15.00'te yeni yasama yılı için açılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın ilk birleşimini açarak, sunuş konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yasama yılı açılış konuşmasında Genel Kurula hitap edecek.

Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Şentop, TBMM Tören Salonunda da akşam bir resepsiyon verecek.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:01
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  3. TBMM Tören Salonu

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