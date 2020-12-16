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Aktüel TBMM KEFEK Başkanı Aksal, "Pandemide Kadın Olmak" paneline katıldı:
Aktüel

TBMM KEFEK Başkanı Aksal, "Pandemide Kadın Olmak" paneline katıldı:

"Pandemi sürecinde dünya genelinde kadına yönelik şiddetin arttığını görüyoruz. Ama Allah'a çok şükür ülkemizde yapılan araştırmalar gösteriyor ki gerek kadın cinayetlerinde gerekse kadına yönelik şiddet olaylarında düşüş var"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:14:20 -
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, "Pandemide Kadın Olmak" paneline katıldı:

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde dünyada kadına yönelik şiddet artarken, Türkiye'de alınan önlemler ve yapılan çalışmalar sayesinde kadına yönelik şiddet olaylarında azalma meydana geldiğini söyledi.

Aksal, Trakya Üniversitesince online düzenlenen "Pandemide Kadın Olmak" paneline konuşmacı olarak katıldı.

Kovid-19 salgınının toplumun her kesimini etkilediğini belirten Aksal, salgının özellikle kadınlara olan etkisinin daha ağır olduğunu vurguladı. Kadınların iş yükünün arttığına dikkati çeken Aksal, "Salgın, eğitim, sağlık, ekonomik ve psikolojik anlamda ciddi etkilere neden oldu. Çalışan kadınlarımızı, annelerimizi ve büyüklerimiz ayrı ayrı etkiledi. 'Evde kal' çağrıları devamında online eğitime geçilmesiyle kadınlarımız evlerde birden öğretmen pozisyonuna geçti. Çocuğunun dersini eskisinden daha çok takip eder bir duruma geldi. Evde geçirilen zaman artınca evdeki yük daha da arttı." dedi.

Aksal, salgın döneminde dünya genelinde kadına yönelik şiddet olaylarında artış yaşandığını ifade etti. Türkiye'de alınan önlemler sayesinde kadına yönelik şiddet olaylarının azaldığını anlatan Aksal, şunları kaydetti:

"Biz AK Parti hükümetleri olarak kadının güçlenmesi, hayatının her alanında bulunması ve rol alması için çok büyük girişimlerde bulunduk. Çok önemli işlere imza attık. Kadınlara yönelik esnek çalışma saatleri, annelere süt izni hakkı gibi önemli çalışmalar yapıldı. Pandemi sürecinde dünya genelinde kadına yönelik şiddetin arttığını görüyoruz. Ama Allah'a çok şükür ülkemizde yapılan araştırmalar gösteriyor ki gerek kadın cinayetlerinde gerekse de kadına yönelik şiddet olaylarında düşüş var. Bu bizim için önemli."




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