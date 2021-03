TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İstiklal Marşı, imkan karşısında imkansızlığın destanıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli mücadelenin en zor günlerinde kaleme alınmış olan İstiklal Marşı’nın, aziz milletin milli mutabakat metni olduğuna işaret ettiği Twitter mesajında, “İmkansızlıklara rağmen kahraman askerlerimizin yazdığı hürriyet destanı, milli marşımız ile taçlanmıştır” dedi. Şentop ayrıca, İstiklal Marşı’nın imkan karşısında imkansızlığın, sömürü karşısında vatanperverliğin destanını anlattığını kaydetti.



Soylu: Korkmuyoruz korkmayacağız



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Korkma, dedi 100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız da. İstiklal Marşı 100 yaşında” diye konuştu.



Kültür Bakanı Ersoy: İmanı sarsılmayanların vasiyeti



İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayanlardan biri de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu. Ersoy mesajında, “İstiklal Marşı, vatanın her karış toprağı şehitlerin ve gazilerin kanıyla yıkanırken, acıyla gözyaşıyla yoğrulurken bir an olsun inancını yitirmeyenlerin, imanı sarsılmayanların, pişmanlık duymayanların selamı, vedası ve vasiyetidir. Bugün, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümünde bir kez daha kararlılıkla ifade ederim ki o selam asla karşılıksız kalmayacak, o veda asla unutulmayacak ve vasiyet asla ama asla yere düşürülmeyecektir” ifadelerini kullandı.



Ali Erbaş: Değerlerimizi her daim güçlü tutacağız



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da “İnanıyorum ki aziz milletimiz, İstiklal Marşımız ile ortaya konulan temel değerlerimizi her daim güçlü tutacak ve o değerlerle varlığını ilelebet devam ettirecektir” mesajını paylaştı.