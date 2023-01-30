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Aktüel Taziye dönüşü kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Taziye dönüşü kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ta bir kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 19:29:00 -
Taziye dönüşü kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ta taziyeden dönenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Batmantaş köyü mevkisinde taziyeden dönenleri taşıyan A. K. (60) idaresindeki 60 AS 506 plakalı kamyonet devrildi.

Kazada, sürücü A.K ile kamyonette bulunan Z. K. (60) ve F. İ. (60) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, K. K'nin (60) ise olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

K. K'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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